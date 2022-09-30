《窩輪匯智－劉嘉輝》活用輪證真功夫，方為大師傅

《窩輪匯智》港股今年以來持續弱勢，截至９月３０日，恒指較去年底跌超過２６％，同期

美股納指１００跌超過三成。恒科指的跌勢更誇張，跌幅近四成，表現最差的１０隻成分股跌幅

都超過五成至七成多不等。投資者或會認為，指數跌的幅度那麼大，恐慌情緒定當很高吧？參考

反映後市波動性預期的恒指波幅指數（有不少人會用作評估市場的恐慌指標），近期雖有反彈升

至３４點子水平，但仍較今年３月時高見５０點子水平為低，不知這又算不算是「跌到無知覺」

了。

筆者近日觀察到，有不少投資者在市況急速破位向下之際，以認購證入場博反彈，隨後市況

不升反跌更深的時候，投資者不但未有止損，反而在更低位置重部署買入博反彈，最終大市拾級

而下，１９０００、１８０００點相繼失守，本周更已抵達１７０００點。這段數以千計的跌勢

，對淡友來說當然是好機會，但若好友堅持策略，一級級買入認購證，認購證或會隨指數下跌變

得愈來愈價外及短期，跌幅亦愈來愈急。

有別於８月的上落市格局，當時投資者可鎖定１９０００點至２００００點之間炒上落，即

跌近支持位博反彈，升至阻力位置反手造淡。但９月份以來，指數走勢單邊式向下，若投資者有

適時調整輪證策略，懸崖勒馬，以適度價外認沽證入場坐倉，輪證由價外變為價內，理應能在這

個單邊跌市中展現爆發力。至於長期持有好倉的投資者，認沽證亦派上用場作對沖，產品的升幅

亦能彌補正股向下的部分損失。

因此，投資者切忌「一本通書睇到老」，要時不時因應大市走勢靈活調整輪證策略，方為輪

證真功夫。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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