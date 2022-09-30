《盤後部署》恒指短線勢必向下炒，見１６２００才會罷休

《經濟通通訊社３０日專訊》美國經濟數據顯示當地陷入經濟衰退，加上市場對於１１月再

度強勢加息機會頗大，隔晚美股再度下挫，連帶環球股市同樣受拖累，而期結日後港股走勢反覆

，今日恒只走勢先跌後回升，其中人民銀行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策，帶動

內房股上揚，碧桂園（０２００７）升逾一成；午後政府再度放寬防疫政策，周四（６日）起餐

飲處所每枱由８人放寬至１２人，港股更反彈逾百點，最終恒指收報１７２２２，升５６點或升

０﹒３３％，主板成交８４９﹒１０億元。國企指數報５９１４，升１點或升０﹒０３％。恒生

科技指數報３４５０，跌３２點或跌０﹒９３％。

內地股市跌幅顯著上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交

２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交１４６０﹒１９億元人民幣。



＊「死貓彈」更適宜開熊，港股跌穿萬千點機會頗大＊



美股壞氣氛繼續蔓延全球，不少市場分析認為，對於聯儲局能否只靠加息就能壓抑通脹純在

問號；而對港股而言，恒指兩年間指數幾乎蒸發一半，除了環境因素外，本港資金外流造成「缺

水」亦是港股無法撐托的原因，因此港股今日「死貓彈」成為很多資金的逃生門。

對於淡友而言，港股再度跌穿萬七點機會頗大，反而適合開熊或做淡港股，特別科技股及恒

指熊證，相信恒指要在１６２００至１６５００先會有明顯支持，這亦是２０１１年時恒指的支

持位；而港股向下炒，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）勢必成對象，投資者可以多加

注意。（ｕｌ）

