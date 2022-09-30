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30/09/2022 15:17

【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至１２人，酒吧放寬至６人

　　《經濟通通訊社３０日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵宣布，下周四（１０月６日）起餐飲
處所每枱由８人放寬至１２人；表列處所每組活動由８人放寬至１２人，涉美容院、健身室、卡
啦ＯＫ等；酒吧每枱放寬至６人、宴會由１２０人放寬至２４０人，快測要求不變。此外，當局
取消針對郵輪的熔斷機制。
　　李夏茵又指，實施「０＋３」之下，政府會容許已入住酒店或賓館的抵港人士，一旦確診，
可以在處所容許下，自費在原址隔離。當局已聯絡６０間原本的檢疫酒店，有３０間表示願意配
合原址隔離措施，當局會向業界發出最新防疫指引。
　　李夏茵表示，安排確診旅客原址檢疫理念與安排家居檢疫一樣，輸入個案中較少重症，原則
是希望病人在適合的地方接受適合的治療。當局已平衡風險及利益，認為將確診病人由酒店搬到
其他地方，若有閃失可能致疫情蔓延，因此希望減低接送。
　
＊暫未有足夠數據放寬「０＋０」＊
　
　　被問到實施「０＋０」的時間表，李夏茵表示「０＋３」只是實施了５天，暫時未有足夠數
據決定調整與否。
　　對於有專家指可取消「安心出行」，李夏茵解釋，政策設計是用作保護高危群組，即一老一
幼，而目前有關群組的接種率尚有上升空間。（ｈｙ）

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