《品中資－羅國森》為人民幣把把脈

《品中資》上日提到，美國今次的加息周期，只花了半年便已加息５次，加幅合共３厘。比

對上一次，即２０１５年的加息周期，聯儲局合共花了３年，而且分９次，每次０﹒２５厘，合

共才加２﹒２５厘。而且，今次的加息周期還未結束。

由此可見，今次加息周期的殺傷力非同小可（市場形容這次是「暴力加息」）。但論到對環

球經濟的打擊，莫過於美元因為加息而變得愈來愈強。相對之下，今年以來，所有非美元貨幣都

大幅下跌，以主流貨幣而言，當然以日圓和英鎊的跌幅最為矚目，兩者今年以來的跌幅都近兩成

。

本欄是《品中資》，自然關心人民幣的匯價。老實說，人民幣已經算威水了，因為年初至今

，只大約跌了一成多一點。而且，人民幣是到了今年５月才轉弱，而部分跌幅更是過去一星期，

當美國第５次加息，並預告年底前要再加１﹒２５厘才出現的。

我認為，人民幣這次下跌，其實有點無妄之災，因為自從２０２０年３月全球疫情大爆發後

，人民幣匯價就轉強，由大約一美元兌７﹒１人民幣，反覆升至今年５月的一美元兌６﹒４美元

。

回看其他外幣，因為她們的經濟真的很弱，所以，匯價從今年初已經反覆下跌，近期的跌幅

只是進一步擴大而已！我同意，今年以來，中國經濟也不算好，但相對其他西方國家，大家也不

能否認，中國經濟已經算不錯了。

由於中國沒有通脹，正好可以用？鬆的貨幣政策去搞活經濟，所以，中國一直沒有跟隨美國

和其他西方國家，以加息來頂住美元的強勢。但不加息，貨幣的吸引力就相對降低，難怪這兩三

個星期，人民幣愈走愈低，周三時在岸人民幣收報７﹒２４５８元，創了近１４年來的低位。



＊官方表態穩匯價＊



不過，過去兩三個星期，中央相關部門，包括外匯管理局和人民銀行都先後以口術和實際措

施告訴市場他們的立場，包括由本月中起，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行

的８％下調至６％，以增加市場外匯資金的流動性（今年５月時曾減了一個百分點至８％）。

此外，也是最新的舉措，就是由本周三（２８日）起，上調遠期售匯的外匯風險準備金率至

２０％，以壓抑遠期購匯的需求和增加拋空人民幣的成本。

這些措施也許未必能即時穩定人民幣匯價，但卻可以向市場釋放信息，中央政府不想人民幣

跌得太急。

到了本周三，人民銀行舉行全國外匯市場自律機制電視會議，進一步向市場喊話，強調外匯

市場事關重大，保持穩定是第一要義。人民幣匯價絕對有保持平穩的基礎，而且，匯率是沒有人

可以準確預測的，雙向浮動才是常態，不要賭人民幣單邊升值或貶值，因為長賭必輸。

我同意，人民幣雙向波動應該是過去幾年，以及未來幾年的方向，但中長期來說，人民幣匯

價應該是偏強，而不是偏弱的。

在此，讓我們重溫自從２００５年人民幣進行匯率改革之後的走勢。所謂「匯改」，即是改

變過去人民幣跟美元盯死一個匯率的政策，改為容許人民幣在某區間上落，當時一美元大約兌

８﹒２元人民幣左右。

自此之後，人民幣就出現大約８年的單邊升市，人民幣曾經升至６算。２０１４年是一個轉

捩點，由這時起，人民幣真的開始雙向波動。但２０１８年時，中美爆發貿易戰，為了抵銷美國

向中國進口商品所徵的關稅，當局容許人民幣稍為貶值，一段時間曾跌破７算，最低曾見７﹒３

元左右，但時間不太長。

２０２０年３月，全球疫情大流行，由於內地已經歷了武漢的疫情，相對之下，內地經濟的

前景比環球其他國家好，所以，人民幣重拾升軌，最高升至６﹒３水平。



＊人民幣跌幅應保持溫和＊



接下來就是上文所說，人民幣匯價在美國的「暴力加息」影響下，才再度轉弱。因此，綜合

來說，過去１０多年，人民幣匯價只有很少時間是在７算之上的。

所以，我形容，現在的人民幣匯價是反常情況。但無奈地，如果美國息口未見頂，人民幣又

不想加息的話，人民幣偏弱可能是未來半年左右的走勢。但我相信，現階段人民幣仍然不是自由

兌換，人行仍有較大力度影響？價，人民幣的跌幅仍會是溫和的。

人民幣偏弱，本來有利出口，但現階段出口只佔內地ＧＤＰ約兩成左右，已經不是十分重要

，反而對已經疲弱的航空業和內房業，會造成進一步打擊。

另一方面，由於美元仍然是全球主要商品的定價貨幣，包括金、銀、銅、鐵、錫和石油價格

等等，美國加息，會吸引資金流向美元，令美元強勢。美元強，就等於這些商品的價格也貴，這

對於發展中國家的影響尤其嚴重。

另外，美國繼續加息，會令資金從其他國家抽走，外資投資縮減同樣會影響新興國家的經濟

發展。如果跟隨美國大手加息（部分歐洲國家已被逼跟隨美國家息，例如歐元區和英國），以紓

緩貶值壓力，又可能導致經濟衰退。所以，解鈴還需繫鈴人，要解除這個「死胡同」，美國必須

停止加息，但我相信，這個要等到明年才有機會了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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