《神州縱橫－凌昆》中國外部經濟更趨興旺

《神州縱橫》最近外圍動盪，令人擔心中國的開放經濟會否受到衝擊，特別是８月出口遜預

期和人民幣急貶兌美元破七等。有關情況確值得深入探討，以便認清形勢及前景。



＊人民幣貶值無大問題＊



歐美均已進入加息周期，聯儲局調前加息外還傳遞了重要信息，加幅雖如預期，卻提高了預

計加息峰值和高息時期的長度，要到２０２４才可望降息。局長還講民眾要對經濟不景有所準備

，乃美國版「過緊日子」之說。這與之前一些評論指明春可減息及峰值不高等樂觀說法相違，打

破了民眾的樂觀期望。側貨幣收緊只是當前外圍風險來源之一，其他還有不少同樣或更嚴峻的因

素。這輪加息所處的環境前所未見般凶險，包括高債負、高泡沫、高國際對抗、高國內政爭、多

天災（疫情及極端氣候等）和缺工等，問題多重並發且互相催動，真乃百年罕見大變格局。因此

許多內地評論均擔心出口等好景不常，隨著外圍情況惡化中國亦難免受影響。此事不無道理，但

卻不必過度擔心。８月的一個月數字易受波動影響，正如４月數字曾引起悲觀看法卻不反映實際

趨勢。在貿易順差及外商直接投資急升下，人民幣本應大升值，貶值只因一些短期性大規模資本

帳項目流動而致，包括國際信貸及債券股票等證券投資。例如在美元急升及加息下，中企速還美

元債務，外資在中國市場套現自保（提款機效應），和美政府脫勾動作令外資抽走等，但最重要

者是，人民幣貶值至破七沒有帶來很大不利影響。何況人民幣只是兌美元貶值，兌一籃子貨幣仍

保穩定或有溫和升值，且最終回到兌美元升值軌道。



＊出口仍可看好＊



從更根本層次看中國的出口及引資基調可稱正面。近期中國經濟總體表現在全球已再非一枝

獨秀，但外部經濟卻仍如此。之前出口享有「抗疫紅利」，消費品出口替代低成本國出口，至今

或有所回轉，但中國的勞動密集加工出口（如製衣、塑料等）依然強勁，頭八個月其增長較平均

為高佔比上升。原因可能是「機器代人」及集群效應等優勢更為凸顯，令中國重拾低端加工的競

爭力，比過往依托廉價勞力已有進步，生產上了新台階。現時的「烏戰紅利」影響更廣泛深遠，

中國受惠更大具體走向包括：（一）俄羅斯出入口兩邊替代。（二）歐盟重化工的本銷及出口市

場替代。（三）外資新一浪製造業來華投資帶動新出口（如Ｔｅｓｌａ的電動車）。（四）在美

國打壓下中企入口替代漲潮，由此又可帶來新的出口。中國很可能正進入新一輪出口上升周期，

國際環境的挑戰變成了機遇。即使今後衰退令全球需求下滑，中國出口仍有機會逆勢而上。穩外

貿穩外資已不應是政策要點，反應要更多推動投資的內需回暖。《資深評論員 凌昆》



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