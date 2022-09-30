《股林淘金－林家亨》飛天雲動（０６６１０）增長強勁

《股林淘金》據飛天雲動（下稱飛天科技）（０６６１０）的ＩＰＯ招股書內容，可以見到

２０２１年中國整體的ＡＲ╱ＶＲ內容及服務的市場規模（按收入計）約為２１７億元（人民幣

．下同），預期將由２０２２年的３５７億元增加至２０２６年的１３０２億元，複合年增長率

為３８﹒２％，預計在未來各行各業上的應用將會大大提高。飛天科技早在２０１７年已經預期

ＡＲ╱ＶＲ行業在未來大幅起步，因此在當年已經逐步從遊戲業務轉型至ＡＲ╱ＶＲ內容及服務

業務。

ＡＲ╱ＶＲ營銷服務業務是飛天科技目前的主要收入來源，業務的模式是「我開發且幫你用

」。提供ＡＲ╱ＶＲ內容模塊及開發工具，幫助客戶放置廣告，幫助廣告客戶打造跨平台ＡＲ╱

ＶＲ營銷素材，從而為終端用戶打造沉浸式體驗。於往績記錄期間，飛天科技合共為超過５０名

廣告客戶提供ＡＲ╱ＶＲ營銷服務及推廣超過２５０件廣告產品，大部分為應用程式及網站，算

得上是行業的翹楚。此外利用自行開發的ＡＲ╱ＶＲ開發引擎，飛天科技的ＡＲ╱ＶＲ內容業務

會根據客戶的需求提供定製化的內容。飛天科技為各個行業客戶提供ＡＲ╱ＶＲ內容，包括娛樂

、遊戲、教育、文旅、技術、保健及汽車，為終端用戶帶來虛擬世界的多元化和沉浸式體驗。當

中，三星亦與飛天科技合作搶佔場景入口，開發了元宇宙的線上雲店。

另外，京東淘寶的各個上商家、新能源汽車品牌，均透過飛天科技的ＡＲ╱ＶＲ技術推廣或

銷售其產品。投資者若對元宇宙概念股份有興趣，不妨可以多加留意此股的日後發展。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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