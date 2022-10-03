《盤後部署》內房股逆市升得多，呢隻餐飲股短炒博得過！

《經濟通通訊社３日專訊》內地國慶假期，北水關閉至本周五。港股仍未終止跌勢，今日低

開１７２點，報１７０５０。早市初段曾回升至１７２５２，惟很快又下跌，臨近上午收市跌幅

擴大至２００點。半日跌２０４點，報１７０１８。午市開市不久跌幅進一步擴至逾３００點，

並失守１７０００關，低見１６９０６，之後跌幅沒有擴大，最終尚算守得住１７０００關收市

。

恒指今日收報１７０７９，跌１４３點或跌０﹒８３％，主板成交６３３﹒３１億元。國企

指數報５８５６，跌５７點或跌０﹒９７％。恒生科技指數報３４２７，跌２２點或跌

０﹒６７％。

內地股市同樣下跌。上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交

２４０２﹒６３億元人民幣；深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交

１４６０﹒１９億元人民幣。



＊內房應趁反彈逃生？＊



中央再出招救樓市。財政部發公告指，自２０２２年１０月１日至２０２３年１２月３１日

，對出售自有住房並在現住房出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳

納的個人所得稅予以退稅優惠。此外，有傳人行、銀保監要求國有銀行在今年剩下的幾個月內，

向陷入困境的房地產行業提供至少６０００億人民幣的淨融資，以協助緩解房產市場日趨嚴重的

流動性危機。

受相關消息帶動，內房股逆市造好，首五隻表現較佳的藍籌股當中，有四隻屬內房及物管股

。表現最好藍籌的碧桂園（０２００７）反彈８﹒７９％，收報１﹒９８元；龍湖

（００９６０）升７﹒９８％，收報２４﹒３５元；中海外（００６８８）升４﹒８９％，收報

２１﹒４５元；潤地（０１１０９）升４﹒２１％，收報３２﹒２元。

雖然今日內房股集體反彈，但整個內房板塊的成交額為５０億元，交投並非很活躍，淨主動

買入資金額６﹒０２億元亦不多。市場未對內房股完全改觀，今日能逆市上升，相信只是炒中央

救樓市的消息而已。始終債務問題、斷供潮的核心問題仍存在，炒完潛在救市消息後，市場都會

重新關注內房危機，投資者應視這段反彈為逃生門。



＊九毛九短線目標１７﹒３元＊



餐飲股榮辱互見。海底撈（０６８６２）跌１﹒８２％，收報１５﹒１２元；奈雪的茶

（０２１５０）挫１３﹒５２％，收報４﹒９９元；海倫司（０９８６９）升３﹒４７％，收報

１１﹒３２元；九毛九（０９９２２）則反彈１２﹒２７％，收報１４﹒４６元。

九毛九上周五（９月３０日）股價急挫逾２０％，事關公司宣布收購持有廣州市天河區廣州

國際金融城項目的目標公司２６％股權及銷售債務。此舉引起市場恐慌，認為在現時樓市仍較波

動下，是次收購時機和交易結構可能並不理想。然而，公司強調是次收購用作集團總部符合其業

務增長計劃，只作自用辦公。

公司管理層緩解市場憂慮，股價隨即反彈，反映市場反應過大。在日線圖上，目前九毛九雖

然尚未收復２０天線，但在１２﹒７元水平有支持，９日ＲＳＩ現時只有４２，短線推測仍有空

間反彈。阻力料在１００天線，因為股價曾於９月尾升至該移動平均線附近受阻，目前為

１７﹒３元。現價與１７﹒３元尚有逾１５％的潛在升幅，短炒較值博。（ｅｒ）

