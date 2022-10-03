《窩輪豪情－梁業豪》下個牛熊證殺倉行動會否逆向進行？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、醫療

保健業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為石

藥集團（０１０９３）、威高股份（０１０６６）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份

，則宜首選新地（０００１６）、港交所（００３８８）與騰訊（００７００）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、能源業與原材料業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為威高股份、貝殼（０２４２３）

與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其

相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選騰訊、港交所與新地。

今早（３日）開始，我們應加倍留意指數牛熊證重貨區的變化；一方面觀察職業炒家的最新

部署，另一方面，了解牛熊證發行商下個殺倉行動的方向。於過去一段長時間，指數牛證不斷地

強制性收回，好友的確處於非常不利的位置。下個殺倉行動會否逆向進行，實在很大程度上視乎

好友大戶何時決心大舉反攻而定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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