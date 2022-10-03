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即市新聞

03/10/2022 09:49

《窩輪豪情－梁業豪》下個牛熊證殺倉行動會否逆向進行？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、醫療
保健業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為石
藥集團（０１０９３）、威高股份（０１０６６）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份
，則宜首選新地（０００１６）、港交所（００３８８）與騰訊（００７００）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、能源業與原材料業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為威高股份、貝殼（０２４２３）
與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其
相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選騰訊、港交所與新地。
　　今早（３日）開始，我們應加倍留意指數牛熊證重貨區的變化；一方面觀察職業炒家的最新
部署，另一方面，了解牛熊證發行商下個殺倉行動的方向。於過去一段長時間，指數牛證不斷地
強制性收回，好友的確處於非常不利的位置。下個殺倉行動會否逆向進行，實在很大程度上視乎
好友大戶何時決心大舉反攻而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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