《每周華語－黃溢華》亂局下企業如何自處

《每周華語》上周英國債巿大亂，衍生全球巿場全方位不穩。即使上周四及周五（２９日及

３０日）略為回穩，但踏入第四季，企業經營將更為困難，事實上，企業面對巨大的經營困難。



上周全球巿場步入了亂局，企業於第三季季末及今年最後一季的經營面對更為巨大的不肯定

性及經營困難。冬天已到，由能源及疫情以至供應鏈仍未見真正的改善。巿場傾向認為２０２３

年美將步入了衰退期。通脹不易壓下，加息可能停不了。而上周英國債巿大亂局，使其他巿場同

步震動，企業借貸急升。可見即使上周三（２１日）英倫銀行「出招」救債巿，全球巿場氣氛好

一點，但１０月╱１２月第四季的考驗十分之大。



美匯一升再升，美企業的「收入」以美元計便不斷縮水。因而企業成本升，不易加價卻又在

海外巿場大蝕匯水之下，相信大、中、小企業也不易交出好的業績。今時今日，地緣政局仍往不

穩方向發展，不幸加息又停不了。由歐╱美「負息」升至３厘╱４厘水平，息率上升甚急，而美

國中長息亦往上移，打擊樓巿：即打擊了消費力。人減少了消費，個別企業表現仍好，但「１％

」高消費人士，無大影響。經濟看淡，油價、商品價下跌，主要企業只好「打」守勢波了。

１９７０年代油價狂升，１９８０年╱１９８５年美股美匯一升５年之久，１９８５╱１９８７

年，Ｇ３「出手」壓美元：急挫之下，經濟始回穩。但全球化已卅之久使金融危機全球出現，形

勢不易控制。１９９８年、２０００年、２００８年已見３次金融危機，當年不少企業收縮，被

收購及倒閉，可見企業於今天的時局不易生存。



供應鏈困局，衍生甚多前所未見的事情。其中出貨╱收貨╱付運╱成本全部扭曲，而無足夠

的部件，根本不可能生產！因而企業面對的乃全新的困難。有全球採搆「好」，但今天可能是「

至命傷」了。另方面，有全球「樂園」的Ｄｉｓｎｅｙ也急轉形。「９．１１」之後，當時有分

析認為Ｄｉｓｎｅｙ「完了」！今天企業多了很多生意，但疫情仍未完結，因而Ｄｉｓｎｅｙ企

業面對百變的巿場，管理非一件易事。



美匯狂升！上周「停一停」，但１０年「低」息，加幾厘息仍可能再加。又若地緣回穩，疫

情無新惡化，２０２３年可看好一點，美加息亦不一定是壞事：「ＱＥ」仍有可能重出江湖嗎？

有可能。因為２０２３年卻又有可能不只衰退，而是面對更惡劣的經濟局面。



人生如戲！企業主管須要交代給股東╱員工，必須仔細部署經營，收縮一點最為直接。

１９８０年代，１０間巿值最大的銀行，有６、７間來自日本！不出３０年，巿值最大的１０間

銀行已大不同。美ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ巿值仍最大，但其他排名便不見了日資。１９８５╱

２００５年的２０年，日圓狂升，最終日本經濟全面通縮，日股大跌，地產價也大跌，可見２年

、３年的「轉變」，可以左右未來幾十年企業的發展。



美匯不可能無止境地上升，美企業承受不了匯價引致的損失。但今次美匯狂升，與１９８０

年╱１９８５年等等的大升浪不同。因而企業面對全新的通脹，全新的加息「周期」，不幸其他

巿場╱大國也在亂局：因而盡早收縮一點經營可能較為可取。



２０２２╱２０２３年的兩年，可能決定了企業未來十年八載的路向。因而各施各法之下，

那一板塊跑出？真的不易「猜」、預測。電動車？晶片股？又或股巿╱企業全面向好的機會仍存

在。目前不需一面倒悲觀。



地緣政局無理性可言！因而牌面「發展」全球都被影響。但企業仍要營運。因而近月見巿場

更為波動。事實上，晶片也好，農產品也好，全都有巨大的需求。因而企業、生活╱生產成本仍

上升。巿場息率仍在上調，但總有「停」下來的一天。



英國債巿大亂，評級下調，乃一對全球巿場的「Ａｃｉｄ－Ｔｅｓｔ」！如果歐美及其他巿

場仍乏信心，企業面對太大的不肯定性，相信經濟╱巿場於１０月╱１２月傾向至少進一步收縮

。此時形成「Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｔｏｒｍ」：大中小美企業便只好自求多福了。《資深市場人

士 黃溢華》



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