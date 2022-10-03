【樓市鬆綁】人行下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》踏入１０月，內地監管部門連環出招撐樓市

。人民銀行決定，自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個

百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和３﹒１％。第二套個人住房

公積金貸款利率政策保持不變，即５年以下（含５年）和５年以上利率分別不低於３﹒０２５％

和３﹒５７５％。

