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03/10/2022 08:45

【樓市鬆綁】人行下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５百分點

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》踏入１０月，內地監管部門連環出招撐樓市
　。人民銀行決定，自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個
百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和３﹒１％。第二套個人住房
公積金貸款利率政策保持不變，即５年以下（含５年）和５年以上利率分別不低於３﹒０２５％
和３﹒５７５％。

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