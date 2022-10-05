《海納智見－荀玉根》保險資管協會發布ＥＳＧ倡議

《海納智見》根據中國保險資產管理業協會公眾號發布，２０２２年９月１日第二屆

ＩＡＭＡＣ資產管理發展論壇線上舉辦，銀保監會保險資金運用監管部副主任郗永春表示，

ＥＳＧ投資不能僅止於概念，要做實做好，既講社會效益也講投資收益，遵循經濟社會發展規律

和客觀現實條件，把握好ＥＳＧ投資節奏，既不冒進導致虧損，也不拖延貽誤時機。因此，保險

資管行業在布局綠色金融、可持續投資和養老金融等領域時不能急於求成，要規範投資行為、穩

定發展過程，以充分發揮保險資金長期資金優勢。２０２２年９月２日中國保險資產管理業協會

發布《中國保險資產管理業ＥＳＧ盡責管理倡議書》，提出各機構要主動評估氣候變化等ＥＳＧ

問題對整體投資組合價值、長期經濟增長和金融市場穩定可能帶來的系統性風險，將ＥＳＧ因素

納入投資決策；鼓勵各機構公開披露其投資活動中涉及ＥＳＧ因素的公司戰略和投資策略，保持

信息公開透明。《倡議書》將通過加強決策機制建設、提升信息披露能力，以推動行業長期投資

、價值投資。



２０２２年９月７日國管局、國家發展改革委、財政部印發《關於鼓勵和支持公共機構採用

能源費用託管服務的意見》，意見指出公共機構採用能源費用託管服務，有利於通過市場化機制

激發市場主體活力，推進能源資源綠色低碳利用。這一政策將通過引入專業化的節能服務與管理

水平，以推動綠色低碳轉型，實現公共機構綠色低碳發展。２０２２年９月２１日國資委召開中

央企業碳達峰碳中和工作推進會，會議強調各中央企業要按照國資委要求，科學合理、「一企一

策」制定碳達峰行動方案，著力推進產業結構轉型升級，調整優化能源結構，強化綠色低碳科技

創新和推廣應用。２０２２年９月２１日習近平主席特別代表，國務委員兼外長王毅出席氣候變

化高級別會議並致辭。王毅表示中國已超額完成２０２０年氣候行動目標，穩步推進能源結構調

整，嚴格控制二氧化碳排放，建立起全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場，中國將承擔應盡的

國際責任，創造綠色轉型新奇蹟。



截至２０２２年９月２８日，國內碳配額價格為５７﹒５０元╱噸，較２０２２年８月同期

持平，歐盟碳配額期貨結算價為６４﹒９７歐元╱噸，較２０２２年８月同期下降１９﹒１２％

。２０２２年９月國內碳市場成交額為１﹒０４萬噸，歐盟碳期貨成交量為５５４４１萬噸。國

內交易量相較２０２２年８月減少９８﹒１％，歐盟交易量較２０２２年８月增加９﹒６５％。

截至２０２２年９月２９日，２０２２年９月ＥＳＧ基金發行了３隻；９月發行份額４９﹒１０

億份。截至２０２２年９月２９日，中國ＥＳＧ存續基金總計２８２隻，ＥＳＧ基金規模約為

４０４６億元，較２０２２年８月增長了７﹒５％。



風險提示：國內外疫情反覆影響經濟復蘇，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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