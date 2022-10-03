【ＦＯＣＵＳ】特斯拉機器人終亮相，「文明轉型」言之尚早

【ＦＯＣＵＳ】當網球比賽使用光學跟蹤系統替代真人裁判；利用ＡＩ圖像軟件創作的畫作

，奪得藝術比賽頭獎；借助神經網絡輸出的ＡＩ電影，大獲評審團好評……去年８月宣稱「

Ｔｅｓｌａ不僅僅是一家電動車公司」的馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），周末終於揭盅萬眾期

待的人形機器人Ｏｐｔｉｍｕｓ（擎天柱）原型，進一步預言「文明的根本轉型」－－但，是否

太樂觀？



＊ＡＩ裁判、畫作、電影勢力崛起＊



人工智能（ＡＩ）影響無遠弗屆，正愈來愈超越人們的想像。在９月的美網（Ｕ﹒Ｓ﹒

Ｏｐｅｎ）賽事上，

邊裁完全被名為「鷹眼」的技術取代，並自動觸發「Ｏｕｔ（出界）」的裁決聲。攝影機對球的

落地點有尺度標準可循，那麼關乎創意的藝術呢？

就在８月底，一幅由ＡＩ軟件Ｍｉｄｊｏｕｒｎｅｙ生成的繪畫作品「太空歌劇院」，在科

羅拉多州博覽會藝術比賽中奪得頭獎；該軟件只需輸入任何關鍵字，就能在一分鐘內生成４張圖

片。此外，一部由基於Ｏｐｅｎ ＡＩ的神經網絡生成的影片「烏鴉」，在戛納短片節獲得評審

團獎。

對此，２０１９年就聲稱「ＡＩ將令工作某程度毫無意義（ｋｉｎｄ ｏｆ

ｐｏｉｎｔｌｅｓｓ）」的馬斯克豈能錯過？繼全力押注自動駕駛（Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ）後，

他周末再揭盅高１７３厘米、重７３公斤的人形機器人Ｏｐｔｉｍｕｓ，不僅採用跟特斯拉汽車

一樣的視覺感知，更聲稱擁有可以與真實世界互動和自主學習的大腦。



＊無定義可靠性及任務場景路線＊



儘管Ｏｐｔｉｍｕｓ慢走、揮手、扭腰的蹣跚姿態，以及展示澆花、搬箱的簡單動作，令期

待驚艷的一眾粉絲失望，更被嘲難及另一間機器人公司Ｂｏｓｔｏｎ Ｄｙｎａｍｉｃｓ，早在

２０１７年就實現人形機器人Ａｔｌａｓ的靈活跳躍、空中翻，但馬斯克仍稱，機器人業務的價

值未來或超過汽車收入。

鑑於Ｏｐｔｉｍｕｓ預期未來定價僅２萬美元，遠低於Ａｔｌａｓ的２００萬美元，他繼８

月聲稱此將徹底顛覆整體經濟概念，一勞永逸解決勞動力後，最新再指文明將根本轉型

（ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）。

馬斯克語不驚人死不休，是預示勞動一族「失業的未來」還是「拯救的曙光」？此從他早前

承認「過度自動化是一個錯誤」和最新承認「自動駕駛比預期的要困難得多」，可見太樂觀。就

Ｏｐｔｉｍｕｓ而言，特斯拉未有就人們最關注的安全性╱可靠性做出定義，亦沒有機器人未來

可執行任務的場景路線圖。Ｍｅｔａ首席ＡＩ科學家Ｙａｎｎ ＬｅＣｕｎ更澆冷水稱，現時大

多數ＡＩ思考方式，都永難等同真正的智慧，因機器難以通過一個「概率世界」模型來量度現實

世界的所有復雜信息。

