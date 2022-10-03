《融天納地－溫天納》再談人民幣匯率趨勢

《融天納地》隨著地緣衝突不確定性的延續，環球經濟衰退擔憂高企和通脹及通脹預期保持

在近年高位，聯儲局加息周期持續以及環球流動性的不斷緊縮對風險資產的衝擊性可能在未來的

一段時間內仍將繼續。故此，其他國家央行可能被迫也追求激進的加息路線以減少輸入型通脹，

貨幣貶值和資本外流對於本國經濟的衝擊。然而，此類型政策同時亦會加劇過度加息，從而導致

經濟衰退的風險。在市場建立信心，能看到美國的加息盡頭前，環球風險偏好仍將持續受壓，美

元會在未來一段時間內將保持強勢。



針對人民幣匯率，雖然人民幣對美元匯率近期波動有所提升，但自今年以來，ＣＦＥＴＳ人

民幣匯率指數仍保持相對穩定，對部分一籃子貨幣如歐元英鎊等，明顯走強。其次，從９月２７

日全國外匯市場自律機制電視會議會議紀要來看，中國監管和自律機製成員單位對人民幣匯率穩

定充滿信心，為人民幣匯率市場注入了一定的信心，人民幣兌美元匯率迅速由貶轉升。最後，在

內地經濟逐步企穩向好的背景下，預期人民幣匯率仍將維持雙向波動基本格局。



與此同時，環球經濟增長速度正在急劇下滑，隨著愈來愈多的國家陷入衰退，經濟增長進一

步放緩。若趨勢持續下去，將為新興市場和發展中經濟體帶來十分惡劣的影響。深層次思考，不

同國家與地區在政策的鋪墊上，為了達至低通脹、穩貨幣、快增長目標，政策重點將更致力提振

生產。從政策面出發，將衍生出更多增加投資、提高生產率、優化資本配置的配套方案，對穩定

增長及提振民生尤其重要，亦將成為未來各國穩定經濟的政策主軸。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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