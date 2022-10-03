《匯市縱橫－蕭啟洪》愛你害你，問君知否！

《匯市縱橫》上周末（１日）適逢政府派發第二期的消費券，一時間市況一片興旺，配以０

＋３的防疫措施放鬆，似乎真的能為香港帶來新的一輪刺激，經濟復甦可期。



過去一周金融市場在逐漸消化美聯儲的鷹派行動（加息７５基點及點陣圖的超市場預期），

美息衝高後慢慢回落，十年期美國國庫券孳息一度接近４％之後也回落至３﹒８％的水準。但在

金融市場在思考未來利率走勢的時候，爆出了波羅的海俄羅斯的北溪天然氣管道洩漏事件，令市

場對歐洲通脹的憂慮加深。



北溪一、二號天然氣管道為俄羅斯直接把天然氣輸到歐洲本土（德國）的管道。上周初發生

漏氣事件，據聞由爆炸引起。事件發生在鄰近德國的深海段，估計由潛艇造成的機會不大，且因

管道被多層保護，相信需要精密的計劃及部署才能成功炸開，究竟誰是真兇便成了上周沸沸揚揚

討論焦點。歸納各方面猜測，兇手應離不開俄羅斯、烏克蘭、波蘭或是美國。筆者對波蘭在歐洲

事務上的角色並沒有深入認識，但鑑於波蘭在俄烏戰爭角色並不明顯，若真的是她，也估計她只

是想在歐洲爭取更大的話語權，因此其為真凶的機會應該不大。烏克蘭估計並沒有擁有炸毀管道

的能力和資源，因此同樣是低概率的兇手！



有報道，在事發前後曾看到有俄國軍艦在涉事地點出沒，俄國監守自盜的猜測不脛而走。疊

加俄國剛在周中宣布在烏克蘭四個地區公投入俄通過後，宣布把他們併入了俄羅斯版圖，歐洲眾

國對俄國的仇恨加深。但筆者相信沒有人喜歡長期處於戰爭狀態的，俄烏戰爭已延續超過半年了

，俄羅斯既不能速戰速決，正在調整其戰略。從一開始想把整個烏克蘭吞拼，退而求其次的拼入

部分便可鳴金收兵，專注鞏固防線令拼入不會逆轉。至此，俄羅斯打完場仗的心似乎隱約可見。

再炸毀天燃氣管的動機似乎不大，再加上俄國已一早關閉了北溪管道，即已經沒有供氣，又何需

再炸毀管道呢？可能嫁禍美國以離間其與歐洲關係是俄國唯一炸毀管道的理由了！



波蘭前外長、歐洲現任議會議長在發生爆炸後即時在Ｔｗｉｔｔｅｒ上對美國表示感激，令

大家猜測美國可能成為嫌犯。美國擁有炸毀管道的技術，也擁有炸毀管道的動機！一直以來統一

及強大的歐洲是美國的心腹大患。論經濟實力，統一的歐洲直追美國。論貨幣歐元也是繼美元後

國際上的重要交易及儲備貨幣。且歐洲的科技水平也並不落後美國。因此只有歐洲仍四分五裂，

美國才得以安枕。炸毀管道能令歐俄對抗加深，且把火熱的通脹火上加油，令歐洲經濟再陷入滯

漲風險的深淵。加上西班牙及意大利等國的經濟在水深火熱中，意大利更剛選出了新的右派政府

，歐債危機隱隱再現。因此俄烏戰爭愈拖得長，美國的得益愈大！



以美國為首的北約，打從一開始便高調支持烏克蘭（加入北約），對入侵烏克蘭的俄羅斯口

誅筆伐，但只是施以制裁及武器援助，從來沒有動過一兵一卒。只當積極的啦啦隊讓烏克蘭的戰

士勇往直前，為國捐軀。加上幾乎沒有太大用途的經濟制裁，似乎對抗俄國的入侵並沒有起得太

大作用。俄羅斯盧布在戰爭開打以來短暫下跌至１４０美元後，已經回到了６０美元的超俄烏戰

爭前水平。究竟美國目的是否不想事件快速解決呢？各讀者猜猜吧！



其實北溪天燃氣管在歐洲的天然氣市場已經沒有特別的影響，加上陸續投產的挪威至波蘭及

保加利亞至希臘的天然管道，北溪洩漏似乎政治影響大於通脹影響。同時能源價格亦下跌了不少

，通脹下行是可以預期的，問題只是下行的速度及幅度而已。



周五美國核心ＰＣＥ以４﹒９％年率增長，雖然並沒有扭轉下降的趨勢，但似乎顯示通脹還

沒有明顯慢下來。美國就業市場還是一遍好景。這樣美國還可以忍耐高一點（或緩慢一點向下）

的通脹率，並有空間出招拖著俄羅斯的全身而退計劃，俄烏要找到快速的下台階似乎還需加倍努

力。正是，愛你害你，問君知否！



＊本周策略＊



加元：上周建議候高於１﹒３８００沽出美元兌加元已成交，並於１﹒３６００平倉，獲利

２００點子。本周建議候高於１﹒３８２０沽出美元兌加元，目標１﹒３６２０，止蝕

１﹒４０００。



英鎊：上周建議候高於１﹒１０００水平沽出英鎊兌美元已成交，並於１﹒１２００止蝕，

損失２００點子。

本周建議候高於１﹒１２６０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒０９００，止蝕１﹒１４６０。



離岸人民幣：上周建議候高於７﹒１７２０水平沽出美元兌離岸人民幣已成交，並於

７﹒２２００止蝕，損失４８０點子。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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