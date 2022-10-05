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即市新聞

05/10/2022 07:46

《日出而作》美債收益率下跌，美股大力反彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３０３１６﹒３２　升　８２５﹒４３　２﹒８０％
　　標普５００　　　　　３７９０﹒９３　升　１１２﹒５０　３﹒０６％
　　納斯達克　　　　　１１１７６﹒４１　升　３６０﹒９７　３﹒３４％
　　倫敦富時１００　　　７０８６﹒４６　升　１７７﹒７０　２﹒５７％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６７０﹒４８　升　４６１﹒００　３﹒７８％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０３９﹒６９　升　２４５﹒５４　４﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒０４８５，歐元兌美元０﹒９９８２
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＶ　ＣＯＮＣＥＰＴ（００５９５）或售新加坡物業料賺２０４６萬元
　　金界控股（０３９１８）首三季ＥＢＩＴＤＡ轉賺１﹒８億美元　　　　
　　四環醫藥（００４６０）４６５０萬人幣售營銷業務料賺２０８萬人幣　
　　萬洲國際（００２８８）近６億美元售食品業務，料收益４﹒７億美元　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　再鼎醫藥（０９６８８）授出１６２５０股美國存託股份購股權　　　　　　
　　創勝集團（０６６２８）腎病藥物臨床試驗獲美國ＦＤＡ批准　　　　　　　
　　英皇證券（００７１７）委黃志輝及范敏嫦任執董，１２月１日起生效　　　
　　九毛九（０９９２２）終止購廣東省產權交易集團股權，不影響財務　　　　
　　完美醫療（０１８３０）控股股東選以股代息，增１４８０萬股　　　　　　
　　長和（００００１）與Ｖｏｄａｆｏｎｅ洽合併英國流動電訊資產　　　　　
　　帝國科技（００７７６）電子競技隊奪冠，獲獎金總額８０萬人幣　　　　　
　　雄岸科技（０１６４７）６０５萬元全擁加密資產買賣商　　　　　　　　　
　　華科資本（０１１４０）尋股東授權，增發最多２０％新股　　　　　　　　
　　皇冠環球（００７２７）兩董事辭任，兩執董重選未獲通過退任　　　　　　
　　森馬（０１９５３）子公司聘肖劍任總裁，管理大中華區業務　　　　　　　
　　寶新金融（０１２８２）２３億人幣購寶置（００２９９）汕頭項目訂框架　
　　華邦科技（０３６３８）２５００萬元購冷凍食品買賣及魚類加工業務　　　
　　太平地氈（００１４６）獨立非執董薛樂德輪值退任，建議另委人選　　　　
　　百德醫療（０６６７８）擱置今日上市，安排退回申請股款　　　　　　　　
　　融信資源（００５７８）申請延長除牌補救期　　　　　　　　　　　　　　
　　中渝置地（０１２２４）獲最多３０億元有期貸款，為期４２個月　　　　　
　　渣打（０２８８８）本周首兩日倫敦共回購近４２３萬股，涉資約２﹒２億元
　　協同通信（０１６１３）完成配股予個人投資者李宗蔓，淨籌１２１０萬元　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　濱海投資（０２８８６）整合南方附屬，設註冊資本４億人幣控股公司
　　康寧醫院（０２１２０）第三季住院床日數升１４％，門診量增２１％
　　華晨（０１１１４）履行所有復牌指引，申請今早復牌　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　易居（０２０４８）擬向紐約破產法院提交濟助呈請，涉境外債務重組　　　　　
　　歌禮製藥（０１６７２）肝炎藥物ＩＩ期臨床試驗完成首例患者給藥　　　　　　
　　銀杏教育（０１８５１）行政總裁馬毅辭任，主席方功宇兼任　　　　　　　　　
　　中國清潔能源科技（０２３７９）兩執董辭任，兩金泰能源董事接任　　　　　　
　　天韻國際（０６８３６）擴大法證調查出報告，盡快實施建議　　　　　　　　　
　　奧園健康（０３６６２）違規漏報與中國奧園（３８８３）資金往來　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）與汽車租賃ＳＩＸＴ合作，未來６年提供１０萬輛新能源車
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美國職位空缺大減１００萬，美匯受挫，歐元英鎊飆升
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　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　南韓９月ＣＰＩ按年升５﹒６％，通脹第２個月放緩
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華府擬加碼新措施，限制中國企業獲高效能運算技術
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　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨日新增新冠
　　感染者６宗，一地
　　升中風險　　　　
　　北京新增３宗本土
　　確診和１宗無症狀
　　感染者　　　　　
　　新疆烏魯木齊爆疫
　　封城，暫停所有離
　　疆客運列車、大巴
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加密貨幣大反彈，
　　投資者料緊縮政策
　　或轉向　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　中創新航（０３９
　　３１）公開認購僅
　　２１％，國際配售
　　超購約１倍　　　
　　艾美疫苗（０６６
　　６０）公開超購２
　　﹒１５倍，一手中
　　籤率六成　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　內地國慶假期，滬
　　深股市休市，下周
　　一復市　　　　　
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