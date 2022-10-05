《日出而作》美債收益率下跌，美股大力反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３０３１６﹒３２ 升 ８２５﹒４３ ２﹒８０％

標普５００ ３７９０﹒９３ 升 １１２﹒５０ ３﹒０６％

納斯達克 １１１７６﹒４１ 升 ３６０﹒９７ ３﹒３４％

倫敦富時１００ ７０８６﹒４６ 升 １７７﹒７０ ２﹒５７％

法蘭克福ＤＡＸ １２６７０﹒４８ 升 ４６１﹒００ ３﹒７８％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０３９﹒６９ 升 ２４５﹒５４ ４﹒２４％

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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒０４８５，歐元兌美元０﹒９９８２



《公司業績》

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ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ（００５９５）或售新加坡物業料賺２０４６萬元

金界控股（０３９１８）首三季ＥＢＩＴＤＡ轉賺１﹒８億美元

四環醫藥（００４６０）４６５０萬人幣售營銷業務料賺２０８萬人幣

萬洲國際（００２８８）近６億美元售食品業務，料收益４﹒７億美元

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《公司資訊》

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再鼎醫藥（０９６８８）授出１６２５０股美國存託股份購股權

創勝集團（０６６２８）腎病藥物臨床試驗獲美國ＦＤＡ批准

英皇證券（００７１７）委黃志輝及范敏嫦任執董，１２月１日起生效

九毛九（０９９２２）終止購廣東省產權交易集團股權，不影響財務

完美醫療（０１８３０）控股股東選以股代息，增１４８０萬股

長和（００００１）與Ｖｏｄａｆｏｎｅ洽合併英國流動電訊資產

帝國科技（００７７６）電子競技隊奪冠，獲獎金總額８０萬人幣

雄岸科技（０１６４７）６０５萬元全擁加密資產買賣商

華科資本（０１１４０）尋股東授權，增發最多２０％新股

皇冠環球（００７２７）兩董事辭任，兩執董重選未獲通過退任

森馬（０１９５３）子公司聘肖劍任總裁，管理大中華區業務

寶新金融（０１２８２）２３億人幣購寶置（００２９９）汕頭項目訂框架

華邦科技（０３６３８）２５００萬元購冷凍食品買賣及魚類加工業務

太平地氈（００１４６）獨立非執董薛樂德輪值退任，建議另委人選

百德醫療（０６６７８）擱置今日上市，安排退回申請股款

融信資源（００５７８）申請延長除牌補救期

中渝置地（０１２２４）獲最多３０億元有期貸款，為期４２個月

渣打（０２８８８）本周首兩日倫敦共回購近４２３萬股，涉資約２﹒２億元

協同通信（０１６１３）完成配股予個人投資者李宗蔓，淨籌１２１０萬元

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《國企紅籌》

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濱海投資（０２８８６）整合南方附屬，設註冊資本４億人幣控股公司

康寧醫院（０２１２０）第三季住院床日數升１４％，門診量增２１％

華晨（０１１１４）履行所有復牌指引，申請今早復牌

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《神州民企》

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易居（０２０４８）擬向紐約破產法院提交濟助呈請，涉境外債務重組

歌禮製藥（０１６７２）肝炎藥物ＩＩ期臨床試驗完成首例患者給藥

銀杏教育（０１８５１）行政總裁馬毅辭任，主席方功宇兼任

中國清潔能源科技（０２３７９）兩執董辭任，兩金泰能源董事接任

天韻國際（０６８３６）擴大法證調查出報告，盡快實施建議

奧園健康（０３６６２）違規漏報與中國奧園（３８８３）資金往來

比亞迪（０１２１１）與汽車租賃ＳＩＸＴ合作，未來６年提供１０萬輛新能源車

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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美國職位空缺大減１００萬，美匯受挫，歐元英鎊飆升

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《外圍經濟》

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南韓９月ＣＰＩ按年升５﹒６％，通脹第２個月放緩

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《大國博弈》

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華府擬加碼新措施，限制中國企業獲高效能運算技術

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《新冠肺炎》

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上海昨日新增新冠

感染者６宗，一地

升中風險

北京新增３宗本土

確診和１宗無症狀

感染者

新疆烏魯木齊爆疫

封城，暫停所有離

疆客運列車、大巴

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《虛幣世界》

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加密貨幣大反彈，

投資者料緊縮政策

或轉向

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《ＩＰＯ反應》

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中創新航（０３９

３１）公開認購僅

２１％，國際配售

超購約１倍

艾美疫苗（０６６

６０）公開超購２

﹒１５倍，一手中

籤率六成

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《其他消息》

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內地國慶假期，滬

深股市休市，下周

一復市

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