《日出而作》美債收益率下跌，美股大力反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紐約道瓊斯 ３０３１６﹒３２ 升 ８２５﹒４３ ２﹒８０％
標普５００ ３７９０﹒９３ 升 １１２﹒５０ ３﹒０６％
納斯達克 １１１７６﹒４１ 升 ３６０﹒９７ ３﹒３４％
倫敦富時１００ ７０８６﹒４６ 升 １７７﹒７０ ２﹒５７％
法蘭克福ＤＡＸ １２６７０﹒４８ 升 ４６１﹒００ ３﹒７８％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６０３９﹒６９ 升 ２４５﹒５４ ４﹒２４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒０４８５，歐元兌美元０﹒９９８２
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ（００５９５）或售新加坡物業料賺２０４６萬元
金界控股（０３９１８）首三季ＥＢＩＴＤＡ轉賺１﹒８億美元
四環醫藥（００４６０）４６５０萬人幣售營銷業務料賺２０８萬人幣
萬洲國際（００２８８）近６億美元售食品業務，料收益４﹒７億美元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
再鼎醫藥（０９６８８）授出１６２５０股美國存託股份購股權
創勝集團（０６６２８）腎病藥物臨床試驗獲美國ＦＤＡ批准
英皇證券（００７１７）委黃志輝及范敏嫦任執董，１２月１日起生效
九毛九（０９９２２）終止購廣東省產權交易集團股權，不影響財務
完美醫療（０１８３０）控股股東選以股代息，增１４８０萬股
長和（００００１）與Ｖｏｄａｆｏｎｅ洽合併英國流動電訊資產
帝國科技（００７７６）電子競技隊奪冠，獲獎金總額８０萬人幣
雄岸科技（０１６４７）６０５萬元全擁加密資產買賣商
華科資本（０１１４０）尋股東授權，增發最多２０％新股
皇冠環球（００７２７）兩董事辭任，兩執董重選未獲通過退任
森馬（０１９５３）子公司聘肖劍任總裁，管理大中華區業務
寶新金融（０１２８２）２３億人幣購寶置（００２９９）汕頭項目訂框架
華邦科技（０３６３８）２５００萬元購冷凍食品買賣及魚類加工業務
太平地氈（００１４６）獨立非執董薛樂德輪值退任，建議另委人選
百德醫療（０６６７８）擱置今日上市，安排退回申請股款
融信資源（００５７８）申請延長除牌補救期
中渝置地（０１２２４）獲最多３０億元有期貸款，為期４２個月
渣打（０２８８８）本周首兩日倫敦共回購近４２３萬股，涉資約２﹒２億元
協同通信（０１６１３）完成配股予個人投資者李宗蔓，淨籌１２１０萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
濱海投資（０２８８６）整合南方附屬，設註冊資本４億人幣控股公司
康寧醫院（０２１２０）第三季住院床日數升１４％，門診量增２１％
華晨（０１１１４）履行所有復牌指引，申請今早復牌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
易居（０２０４８）擬向紐約破產法院提交濟助呈請，涉境外債務重組
歌禮製藥（０１６７２）肝炎藥物ＩＩ期臨床試驗完成首例患者給藥
銀杏教育（０１８５１）行政總裁馬毅辭任，主席方功宇兼任
中國清潔能源科技（０２３７９）兩執董辭任，兩金泰能源董事接任
天韻國際（０６８３６）擴大法證調查出報告，盡快實施建議
奧園健康（０３６６２）違規漏報與中國奧園（３８８３）資金往來
比亞迪（０１２１１）與汽車租賃ＳＩＸＴ合作，未來６年提供１０萬輛新能源車
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中概股速遞》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《匯市走勢》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美國職位空缺大減１００萬，美匯受挫，歐元英鎊飆升
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《外圍經濟》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
南韓９月ＣＰＩ按年升５﹒６％，通脹第２個月放緩
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
華府擬加碼新措施，限制中國企業獲高效能運算技術
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上海昨日新增新冠
感染者６宗，一地
升中風險
北京新增３宗本土
確診和１宗無症狀
感染者
新疆烏魯木齊爆疫
封城，暫停所有離
疆客運列車、大巴
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《虛幣世界》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加密貨幣大反彈，
投資者料緊縮政策
或轉向
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《ＩＰＯ反應》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中創新航（０３９
３１）公開認購僅
２１％，國際配售
超購約１倍
艾美疫苗（０６６
６０）公開超購２
﹒１５倍，一手中
籤率六成
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
內地國慶假期，滬
深股市休市，下周
一復市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看