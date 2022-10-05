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05/10/2022 16:55

《盤後部署》美股勁升兩日，港股憧憬放寬檢疫飆千點，留意港交所

　　《經濟通通訊社５日專訊》美股一連兩日大幅反彈，受疲弱經濟數據影響，美股市場憧憬有
望令聯儲局放慢加息步伐，刺激美股大幅反彈，隔晚道指再升超過８００點，收復３００００點
大關。
　　港美各有各寄望，港股則憧憬進一步放寬檢疫措施，因政府昨日開始放寬機組人員檢疫安排
，返港後獲豁免安心出行的「黃碼」安排，即返港後亦可憑「藍碼」進入包括食肆等處所，變相
先行「０＋０」。
　　重磅金融股帶頭回升，匯控（００００５）上午升超過６％，上午收市前帶動恒指急漲超過
９００點，同時收復１８０００點大關。午後重磅股進一步受追捧，恒指升幅擴大至超過
１０００點或逾６％，跑贏整個亞洲區股市。
　
＊金融科技股領升恒指＊
　
　　全日重磅金融股表現強勢；匯控（００００５）升５﹒７％，收報４２﹒６５元；港交所
（００３８８）升６﹒８３％，收報２８４﹒８元；友邦（０１２９９）升７﹒４２％，收報
７０﹒２元；中國平安（０２３１８）升９﹒６％，收報４１﹒１元；建行（００９３９）升
４﹒９３％，收報４﹒６８元。
　　重磅科技股跟炒成為大升市功臣；阿里（０９９８８）升８﹒４４％，收報８４﹒２元；美
團（０３６９０）升８﹒１６％，收報１７４﹒９元；京東集團（０９６１８）升１０﹒１３％
，收報２１３元；騰訊（００７００）升５﹒７６％，收報２７９元。
　　香港有望放寬至「０＋０」，投資者亦憧憬內地放寬防疫措施，藍籌體品股升勢驚人，三股
皆升超過一成；申洲國際（０２３１３）谷底反彈１３﹒７１％為全日最佳表現藍籌，收報
６７﹒２元；安踏體育（０２０２０）升１０﹒４６％，收報９１﹒９元；李寧（０２３３１）
升１０﹒４１％，收報６６﹒８元。
　　全日恒指收報１８０８７，升１００８點或５﹒９％，主板成交１０５４﹒６８億元。國指
數收報６２２４，升３６７點或６﹒２８％。科指收報３６８５，升２５８點或７﹒５４％。
　
＊美股造好帶動美資回流港股＊
　
　　受美股連續勁升兩日帶動，港股周一（３日）試穿１７０００後大舉反彈，今日怒升過千點
，事隔逾半月重上１０天線。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，今日被動成交額頭五位最大券商
均為美資券商，分別是大摩、高盛、美銀、摩通和花旗，合共逾２２８﹒４９億元成交額，佔全
日大市總成交額近２３％，足證美股偏好對港股有刺激作用。
　　今日反彈主要受外圍帶動及放寬檢疫消息帶動，但美股憧憬的減慢加息步伐仍言之尚早，能
否實現仍要觀望經濟數據有否弱，從而令聯儲局收手。相反，香港放寬至「０＋０」消息有望更
快實現，儘管港府指不會於本周內公布「０＋０」，但亦未否認將會公布「０＋０」，同時政商
界及專家都在催促同時取消其他防疫限制，包括安心出行及限聚令，估計放寬已成事在必行。
　　港交所（００３８８）今日升近７％收市。股價高開後重返１０天線之上並見支持，但今日
全日主動買沽比率為４６比５４，大戶與超大戶主動買沽比率分別為５０比５０和４８比５２，
更錄得淨流出逾１﹒１２億元，可見早前下跌所累積的沽壓仍未消退，建議作進一步觀望，或待
股價重上２９０元，接近２０天線水平再部署。（ｈｃ）

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