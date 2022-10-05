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05/10/2022 15:05

【施政前瞻】林健鋒倡免海外人才置業稅，７＋３或於二十大後放寬

　　《經濟通通訊社５日專訊》政府今早舉行前廳交流會。經民聯立法會議員林健鋒表示，已向
官員反映香港人才外流問題，促《施政報告》「落重藥」，為海外人才提供房屋、教育等優惠配
套政策，如子女免稅額；子女教育扣稅；為其來港置業提供「買家印花稅」豁免等，以「搶人才
」。
　　他亦稱，現時本港入境內地檢疫安排為「７＋３」，而他從內地朋友得知，相關政策很大機
會在中共２０大後放寬，詳情有待官方公布。林健鋒亦指出，「０＋３」公布後，社會及外資反
應正面，全球不少地方已經不設入境限制，希望政府可在不影響香港醫療負荷前提下，盡快做到
「０＋０」。他表示，投資推廣署和海外經貿辦事處都要加強工作，提及機管局早前購入５０萬
張機票，他促當局盡快搶回生意。
　　他表示，已向官員提出，要交代近幾年防疫開支，包括購入新冠口服藥、為全港市民打疫苖
、做核酸檢測，檢疫酒店包底等。
　　對於近日瑞信破產危機，市場憂慮「雷曼兄弟」２﹒０危機。林健鋒形容香港「屋漏兼逢連
夜雨」，並已提醒局方不可以掉以輕心，慎防瑞信危機引發連鎖效應。政府已答允密切留意。
（ｒｈ）

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