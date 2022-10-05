【高息定存】星展６個月港元定存升至３﹒６厘，交銀３月３﹒２厘

《經濟通通訊社５日專訊》１０月份以來，多間本地銀行上調港元定期息率，以吸引更多定

存資金，星展分別上調３個月、６個月及１２個月港元定存利率至３﹒３厘、３﹒６厘及３﹒６

厘，適用於新舊客戶經網上銀行，起存額為５萬元。

另外，交銀香港亦上調３個月港元定存利率至最高為３﹒２厘，起存額為１００萬元，適用

於「網上至好息定期存款」通達私人財富服務．通達理財服務客戶經電子渠道。（ｂｎ）

