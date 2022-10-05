《廣匯論勢－鄭廣復》澳紐息差傾向擴大，炒交叉盤穩定釣魚船！

《廣匯論勢》澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）及新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）先後公布議息結果，

ＲＢＡ昨天宣布加息０﹒２５厘，指標利率升至２﹒６厘；ＲＢＮＺ今早則決定加息半厘，指標

利率升至３﹒５厘。市場認為，ＲＢＡ加息幅度較預期的半厘小，感到意外，令澳元匯價一度受

壓。

不過，ＲＢＡ行長洛威早在９月初，就通脹與貨幣政策框架發表演說時已指出，ＲＢＡ貨幣

政策委員會認為未來數月仍需要進一步加息，但沒有前設路徑，尤其面對他提到的不確定性因素

，而他們知道貨幣政策在操作上存在滯後，且已快速加息，故他們認同，若形勢沒有變化，隨著

現金利率上升，減慢加息步伐的理由變得更強。然而，利率需要升到多高及升得多快，央行需要

觀察經濟數據、通脹上升的前景及勞工市場表現。此外，洛威表示，許多國家都以２％作為通脹

目標，故亦值得去研究將目前２至３％通脹目標改為２％有何利弊。



＊澳央行早已暗示縮小加幅＊



由此可見，今次小幅加息０﹒２５厘絕不意外，只是市場常以自己的想法作為第一考量，自

以為可以控制一切，連央行都要聽命於它，這就是為何金融市場的表現經常是不理性的。澳元匯

價所受的影響未算太大，昨天澳元兌美元在議息結果公布後略為跌至０﹒６４５０水平，其後回

升並重上０﹒６５水平。

澳元兌美元在９月２８日以單日轉向兼穿頭破腳形態收高於０﹒６５００，故可預期

０﹒６４００為短期重要支持位，而近期匯價每個交易日皆可升上０﹒６５水平，故預料匯價整

固後將可挑戰０﹒６７００，並暫訂４月以來的最大跌浪５０％反彈位０﹒７０１３為中期上升

目標。



＊紐央行曾考慮加息０﹒７５厘＊



ＲＢＮＺ則維持偏鷹的貨幣政策立場，今天議息後一如預期宣布加息半厘，將指標利率上調

至３﹒５厘。ＲＢＮＺ在聲明指出，核心通脹率仍然太高，而勞動力又出現短缺情況，央行委員

同意適宜持續以可維持物價穩定及就業最大化的步伐去收緊貨幣政策，直至有信心足以限制開支

，令通脹年率返回１至３％目標範圍。

另外，決策委員考慮過加息０﹒７５厘，部分表示，在今次會議大幅加息可避免將官方現金

利率上調到更高水平，部分委員則關注至今為止的貨幣政策緊縮程度，委員亦指出，貨幣政策的

傳導滯後，以及將會緩慢地轉嫁至零售利率，最終同意今次會議只加息半厘。



＊紐元息差優勢料持續擴大＊



新西蘭第二季通脹率為７﹒３％，較澳洲的６﹒１％高１﹒２個百分點，故即使ＲＢＮＺ加

息半厘，而ＲＢＡ僅加０﹒２５厘，論實質負利率情況仍以新西蘭的３﹒８％較大。不過，

ＲＢＮＺ在今次會議再次加息半厘，且莫說未來會否以更大幅度地加息，紐元相對於澳元的息差

優勢將會持續擴大，投資者若要避開美元利率持續上升的風險，可以選擇澳紐交叉盤。澳元兌紐

元在９月２８日迫近１﹒１５後，即日以長尾鎚頭倒跌收市，上周五衝高至１﹒１４６４後再以

長陰燭收市，技術上已有小雙頂雛形。



＊澳紐交叉盤處大型橫行頂＊



今天ＲＢＮＺ加息半厘，令澳元受壓，兌紐元急跌至１﹒１２４１。從月線圖觀察，９月

９ＲＳＩ升至８１的嚴重超買水平後，本月初步回落至７１，但仍屬偏高水平，且整體上處於

２０１３年９月以來的大型橫行區頂部，回落風險極高，一旦數據確認歐、美經濟陷入衰退，以

出口天然礦產為主的澳洲將會受累，澳元匯價將會受壓，故澳紐兩幣以後者風險相對較低，澳元

兌紐元暫以１﹒０９為獲利目標，升上１﹒１５則必須先止蝕，當兩幣息差拉闊至一定程度後，

縱使澳元兌紐元匯率無太大跌幅，對看跌澳紐交叉盤的投資者而言，在這風雨飄搖的日子，亦不

失以較低的匯率風險作收息之用，不亦樂乎？

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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