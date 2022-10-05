【新冠肺炎】深圳爆疫情地鐵巴士局部停運

《經濟通通訊社５日專訊》深圳市疫情再次升溫，昨日新增２１宗陽性病例。根據疫情防控
需要，深圳部分地鐵站和公交線路今日暫停營運，包括老街站、湖貝站、與布心站等。正值疫情
防控關鍵時期，乘搭深圳地鐵的乘客，須憑４８小時核酸檢測陰性證明，或２４小時內核酸檢測
憑證才可以入站。（ｃａ）
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