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即市新聞

06/10/2022 08:32

《日出而作》市場關注聯儲局會否轉向，美９月ＡＤＰ數據略高預期

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３０２７３﹒８７　跌　　－４２﹒４５　－０﹒１４％
　　標普５００　　　　　３７８３﹒２８　跌　　　－７﹒６５　－０﹒２０％
　　納斯達克　　　　　１１１４８﹒６４　跌　　－２７﹒７７　－０﹒２５％
　　倫敦富時１００　　　７０５２﹒６２　跌　　－３３﹒８４　－０﹒４８％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５１７﹒１８　跌　－１５３﹒３０　－１﹒２１％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５９８５﹒４６　跌　　－５４﹒２３　－０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒４６９１，歐元兌美元０﹒９８９９
　
　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安科系統（０８３５３）首季盈轉虧３９萬坡元，不派息
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）倫敦再斥１﹒１億元回購２１６﹒５萬股　　　　
　　泰加保險（０６１６１）全資子公司泰加保險被高院頒令清盤　　　　
　　騰訊音樂（０１６９８）日均成交量１６萬股，環比升２６％　　　　
　　英皇證券（００７１７）借出最多６６５０萬元，首月年息２２﹒９％
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　華僑城（０３３６６）附屬擬標售上海物業權益，底價５﹒８５億人幣
　　濱海投資（０２８８６）擬收購南京東屏街道燃氣商　　　　　　　　
　　越地（００１２３）９月銷售額１６７億人幣升１﹒８倍　　　　　　
　　富力地產（０２７７７）１億英鎊再售倫敦項目料無盈虧　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　時代中國（０１２３３）９月銷售額２１億人幣跌７０％　　
　　香港航天科技（０１７２５）獨立非執董奧斯曼調任為非執董
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網信辦表示打擊網絡謠言，處置帳號２８００餘個
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯儲局持續放鷹加息，美匯升１％，英鎊終止６連升
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北韓今晨再射２枚短程彈道導彈，中美俄舌戰安理會
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨增本土新冠
　　感染１１例，４區
　　域劃疫情中風險區
　　北京新增４病例，
　　進返京人士要開展
　　「３天２檢」　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　美公布就業數據高
　　於預期，加密貨幣
　　走勢平緩　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《Ａ股動向》　
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　　國軒高科擬在美國
　　建電池廠，據報獲
　　當局提供激勵措施
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　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　內地國慶假期，滬
　　深股市休市，下周
　　一復市　　　　　
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