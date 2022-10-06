《日出而作》市場關注聯儲局會否轉向，美９月ＡＤＰ數據略高預期

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３０２７３﹒８７ 跌 －４２﹒４５ －０﹒１４％
標普５００ ３７８３﹒２８ 跌 －７﹒６５ －０﹒２０％
納斯達克 １１１４８﹒６４ 跌 －２７﹒７７ －０﹒２５％
倫敦富時１００ ７０５２﹒６２ 跌 －３３﹒８４ －０﹒４８％
法蘭克福ＤＡＸ １２５１７﹒１８ 跌 －１５３﹒３０ －１﹒２１％
巴黎ＣＡＣ ４０ ５９８５﹒４６ 跌 －５４﹒２３ －０﹒９０％
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４４﹒４６９１，歐元兌美元０﹒９８９９
《公司業績》
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安科系統（０８３５３）首季盈轉虧３９萬坡元，不派息
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）倫敦再斥１﹒１億元回購２１６﹒５萬股
泰加保險（０６１６１）全資子公司泰加保險被高院頒令清盤
騰訊音樂（０１６９８）日均成交量１６萬股，環比升２６％
英皇證券（００７１７）借出最多６６５０萬元，首月年息２２﹒９％
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《國企紅籌》
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華僑城（０３３６６）附屬擬標售上海物業權益，底價５﹒８５億人幣
濱海投資（０２８８６）擬收購南京東屏街道燃氣商
越地（００１２３）９月銷售額１６７億人幣升１﹒８倍
富力地產（０２７７７）１億英鎊再售倫敦項目料無盈虧
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《神州民企》
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時代中國（０１２３３）９月銷售額２１億人幣跌７０％
香港航天科技（０１７２５）獨立非執董奧斯曼調任為非執董
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《中國要聞》
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網信辦表示打擊網絡謠言，處置帳號２８００餘個
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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聯儲局持續放鷹加息，美匯升１％，英鎊終止６連升
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《國際要聞》
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北韓今晨再射２枚短程彈道導彈，中美俄舌戰安理會
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《新冠肺炎》
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上海昨增本土新冠
感染１１例，４區
域劃疫情中風險區
北京新增４病例，
進返京人士要開展
「３天２檢」
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《虛幣世界》
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美公布就業數據高
於預期，加密貨幣
走勢平緩
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《Ａ股動向》
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國軒高科擬在美國
建電池廠，據報獲
當局提供激勵措施
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《其他消息》
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內地國慶假期，滬
深股市休市，下周
一復市
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