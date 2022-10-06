《行內行外－梁崇讓》全球經濟陷入危機中？

《行內行外》很多經濟學家原預計美國加息應是去年的事，只是今次加息的勢頭洶洶一波接

一波，加上沒有人能料到今年初俄烏發生戰爭，並推高了全球的通脹壓力，戰事持續至今已超過

八個月，令美國加息的幅度和速度加大加快，真是始料不及。不過這是否已是美國計算之內呢？

現時世界局勢和經濟的急劇變化，令本已強勢的美元，走勢更變本加厲，美匯指數多次破頂

上升，相對來說，全球各國貨幣的匯價都急速下跌。人民幣、歐元、英鎊、日圓等各國貨幣紛紛

貶值，這意味全球資金流向美國和美元，從過往的歷史經驗告訴我們，美元大幅上升，將向其他

國家輸出通脹和息口上升的壓力，也影響其他國家和企業償還美元債項的能力，同時增加了再融

資的成本，必令某些國家出現經濟衰退或金融危機，更嚴重的便是企業和國家債務違約的風險，

近日市場傳出老牌投行瑞士信貸可能成為美國雷曼的翻版，德銀也可能出事，但時隔幾天，此段

發文已急急刪除，只是傳聞一出，已引起一輪市場的震盪。



＊美元與金融危機＊



在１９９７年爆發亞洲金融風暴和２００９年的歐債危機，它間接都與美元大升有關，亞洲

金融風暴是亞洲貨幣被美國對沖基金狙擊的結果，由於泰國沒有足夠的外匯儲備支持與美元掛勾

，最終改為由市場浮動來決定貨幣的匯價，結果引致泰銖對美元的匯價急跌，令亞洲多個國家的

貨幣對美元的匯價被拖累，同時出現大幅下跌，香港當時也受到重大的影響，政府為了捍衛港元

的穩定，金管局只能提高短期貸款利率，這種做法導致港股大幅下跌，最後政府動用外匯儲備入

市買入港股，作出了力挺香港股市的決心和行動，待風暴過後才退出市場，更將當時承接買入的

股票組合成盈富基金（０２８００）回歸市場。

２００９年歐洲的希臘政府的財赤惡化遠超出歐盟上限，希臘政府陷入金融危機，財赤越陷

越深，其後聽取美國高盛獻計，利用金融創新工具來粉飾債務以達到歐盟的標準，但其國內生產

總值始終無法追得上償還債務的要求，後來東窗事發被全球三大信用評級機構調低主權信用評級

，令借貸成本大增，繼而拖累了葡萄牙、愛爾蘭、意大利和西班牙等國家，並爆發主權債務危機

，拖累歐洲陷入債務危機，歐元急跌，美元自然再成為避難所而飆升。這兩大危機都涉及美國資

金，值得留意的是，自美國１９７１年廢除金本位制後，美國成為全球最大經濟體，國際貿易以

美元結算，形成美元獨大的局面，而息口、匯率、通脹和債務等等都成為了美國製造政經危機的

工具和手段，每次金融風暴或危機爆發都有美國資金的手影，而出來收割的也多是美國大財團或

富豪的資金，這真是恰巧得很！但這種掠奪手法總是屢試不爽，至今國際組織從沒對這種以強凌

弱的行為提出批評和指責，那是否真的是誰大誰惡誰正確呢？



＊內部經濟現暗湧＊



上文提及美國今次帶動全球加息潮應對通脹，有多位學者和經濟師都認為美國今次加息經濟

將會硬著陸，甚至出現衰退，這次會否自身難保，能否有能力再次掠奪他國資產？料成為今次很

多學者心中的問號了！只是其他國家的經濟情況可能更糟糕，歐洲受能源供應和價格影響，能否

壓止通脹仍是疑問？此外冬季已快來臨，估計面對的政經問題複雜和不確定性不少，那些國家還

會繼續支持烏克蘭作戰？這變數多而難料啊！就以英國為例，新首相卓慧思上任即公布減稅和補

貼措施刺激經濟，可惜這種做法未見其利而先見其害，換來英鎊大跌，令英國資產價格下跌，也

受國內輿論批評為劫貧濟富，更擔憂會進一步破壞經濟，連國際貨幣基金組織也開腔，公開指出

英國稅收減少而支出增多，將難以應對現時的經濟壓力，由於國內反對的壓力太大，英財相最終

撤回方案中削減富人稅的計劃，至於在英國有多項投資的長實集團（０１１１３）和與英國關係

密切的匯控（００００５）也因英鎊大跌，令股價跟隨急速下跌，恒生指數也曾下試１７０００

點水平。

至於中國，雖然加息壓力不大，更推行寬鬆政策，但有分析師認為現時中國是多個新興國家

的債權國，面臨多個拉丁美洲和新興的國家可能面對債務危機和中美關係持續緊張，斯里蘭卡已

宣布破產，只怕陸續有來，那「一帶一路」的發展會否荊棘滿途？加上中國內部經濟也呈現暗湧

，除了疫情防疫抗疫政策令經濟無法回復正常的增長外，新經濟企業制度上的改革和內房股的債

務以及爛尾樓等危機，已成了內地經濟增長的隱憂，全球第二大的經濟體如何應對？也是全球關

注的問題。但今次美國加息行動是否只是攬炒全球經濟的序幕？木宰羊！



＊冀放寬防疫政策＊



後記：１９８５年美元也曾大幅上升，當時全球最大的幾個經濟體簽署「廣場協議」抑制美

元升勢以解決美國巨額貿易赤字的問題，１９８７年六個國家又簽署了「羅浮宮協議」，目標是

為了穩定國際貨幣市場，但經歷了美國成為全球霸主的幾十年，美元獨大，今時今日世界正朝向

分裂的局勢，美國的霸道行徑令人類難於實現命運共同體的理念，相信類似以上的協議難再成事

或能起作用，現時雖然各國各自出手捍衛自身貨幣而不至於再度惡化，但成效有多少？還看局勢

變化和美國的動態，只可惜各國現各自聯為盟友或集團為其國家利益互相制衡，因此這次的金融

經濟危機如何化解確是一個難題，各國為了應對這次經濟危機，只能在疫情未完全消退時，結束

嚴謹的防疫抗疫措施，希望拉動經濟重回正軌，令ＧＤＰ回復增長，以減低國家的負債比率，總

希望能渡過今次經濟危機。中國方面所採用的防疫抗疫是嚴謹的動態清零措施，這對經濟和民生

一定有所影響，也帶來一些民怨，內地２０大將於今月召開，外界多認為今次２０大除了主席人

選不變，其他任職可能會有所改動，從中也可揣測未來的接任人，此外也期望有機會放寬其防疫

抗疫政策，為香港帶來受惠，也希望能帶動全球經濟復甦啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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