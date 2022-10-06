【地皮截標】市建局榮光街╱崇安街發展項目收到７份標書

《經濟通通訊社６日專訊》市建局早前邀請發展商及財團入標競投合作發展土瓜灣榮光街╱

崇安街發展項目，今天截止，共接獲７份標書。

據現場所見，今日投交標書者，包括鷹君（０００４１）、信置（０００８３）；獨資參與

為英皇國際（００１６３）、會德豐、恒地（０００１２）及新地（０００１６）；及１家不知

名發展商。

英皇集團國際物業經理蔡宏基表示，地皮發展規模適中，將發展為中小型單位，而所建成單

位享海景景觀。他亦稱，估價已考慮加息等不穩定因素，但認為市區地皮具剛性需求，位處港鐵

（０００６６）屯馬線沿線，以及土瓜灣社區發展成熟，因而入標。

會德豐地產（香港）高級經理（物業發展）何偉錦表示，入標由於地皮位處鐵路沿線，並已

考慮加息周期因素，若中標後將興建小型單位。

該地皮位於土瓜灣銀漢街４４－５４Ａ號（雙數）及榮光街７２－１１８號（雙數），約

３００個業權。地盤面積約３﹒１萬方呎，市場估值約２６﹒５－３６﹒２億元。市建局預計，

於８－１０年後完成重建後，可提供最高總樓面面積約２７﹒９萬方呎，及約５６０個中小型住

宅單位，基座商業及零售平台層則提供約４﹒６萬平方呎，並在將九龍城土瓜灣以「小區發展」

模式，發展展涵蓋該項目在內合共８個項目。

市建局早前公開邀請發展商及財團提交本項目的合作發展意向書，招標遴選小組經詳細考慮

收到的合作發展意向後，決定邀請３１家發展商及財團入標。（ｃｌ）

