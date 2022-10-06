恒生銀行（０００１１）宣派第三次中期股息每股０﹒７元

《經濟通通訊社６日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，２０２２年度第三次中期股息每

股派０﹒７元，

與今年前兩次季度派息相同，但按年減少逾３６％。是期股息將於１１月８日派發予於１０月

２１日名列該行股東名冊內之股東。（ｈｙ）

