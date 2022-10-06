  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2022 16:59

恒生銀行（０００１１）宣派第三次中期股息每股０﹒７元

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，２０２２年度第三次中期股息每
股派０﹒７元，
與今年前兩次季度派息相同，但按年減少逾３６％。是期股息將於１１月８日派發予於１０月
２１日名列該行股東名冊內之股東。（ｈｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2022
憧憬二十大後放寬入境兼逢國慶旅遊熱　中資航空股借勢高飛
人氣文章FOCUS06/10/2022
【FOCUS】OPEC+減產攻心計　再證「無永遠的朋友」？
人氣文章財經熱話06/10/2022
油組大幅減產油價三連漲　高盛上調預測至110美元　中海油四連升
人氣文章財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金