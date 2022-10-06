《思前想後－郭思治》成交縮減有利大市反彈，惟料仍會尋年內新低

《思前想後》踏進１０月份首個交易日，大市承接９月份之跌勢，技術上再創整個中期跌浪

及年內之新低，大市於３日早市先低開１７２點至１７０５０點，其後曾一度略為後抽至

１７２５２點，但由於買盤不繼，加上零碎沽壓又再滲著湧現，故整個大市卒在反覆中跌至

１６９０６點漸見喘定並作技術性後抽，恒指最後報收１７０７９點，較上日跌１４３點，全日

總成交金額則萎縮至６３３億元，從技術上看，恒指雖再創中期跌浪及年內之新低，惟成交金額

卻縮減，可能表示沽壓已漸減少，形態該有利大市作適量之反彈，畢竟大市已身處嚴重超賣之中

。



＊重越１０天線可上試１８３９３點，惟料美通脹高企續加息＊



拉闊一點看，是潮中期跌浪是始自６月２８日之高位２２４４９點，至１０月３日低位

１６９０６點止計，經過逾１３周之反覆回落後，大市累積之跌幅已達５５４３點，從經驗所得

，是潮中期跌浪不論運行時間及累積跌幅均已可滿足一個中期跌浪之所需，故只要沽壓稍作收斂

，而買盤態度又能略作主動，大市該可出現較明顯之反彈，初步看，大市如能作技術性反彈，首

個阻力位該為１０天線（約在１７７７４點左近），如能重越此關並穩守其上，恒指該可伺機再

上試２０天線（約在１８３９３點左近），惟需指出，即使大市能作較明顯之回升，亦只代表大

市在嚴重超賣下作技術性反彈而已，往後大市仍有機會再度反覆並進一步往下尋年內之新低。

目前市場充滿不明及利淡之因素，而較為市場所關注的是通脹持續高企下，美國聯儲局仍會

再進一步加息，市場一般估計在今年底之前，聯儲局會再加息０﹒７５厘，即其時聯邦基金利率

上升到３﹒７５厘至４厘，由於融資成本再進一步上升，對股市及樓市當會帶來負面的衝擊，影

響所及，美股當會首當其衝，至於近日美股之回升，技術上只屬大幅急跌後之反彈而已，畢竟道

指自８月１６日高位３４２８１點開始之跌浪，至９月３０日低位２８７１５點止計，累積跌幅

已達５５６６點，論跌幅該已不算小，至於納指，自８月１６日高位１３１８１點開始之回落，

至９月３０日低位１０５７２點止計，累積之跌幅亦已達２６０９點，同樣亦已不算小，出現技

術性回升乃正常現象，但需留意，在經濟前景不明之下，美股經過一輪反彈之後，中期後市仍然

會續偏淡。



＊環球經濟或陷衰退買盤卻步，中期後市仍偏淡＊



回說港股，恒指今年自２月１０日高位２５０５０點開始之跌浪，至１０月３日低位

１６９０６點止計，累積之跌幅共達８１４４點，論幅度似已不算小，但目前環球經濟或漸陷入

放緩及衰退，故在買盤卻步之下，中期後市仍然偏淡，照情況看，大市於年底前仍會再進一步往

下尋年內之新低。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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