《炒股戰記－施富》雙１１就嚟到尾聲，呢兩隻概念股博佢仲有得升

《炒股戰記》「雙１１」就嚟到喇！雖然市場預期今年可能因為疫情封控，令到電商平台喺

「雙１１」嘅表現無咁好，但富仔睇番日線圖，京東（０９６１８）同快手（０１０２４）走勢

都幾好，我覺得仲可以炒多一陣，入咗呢兩隻「雙１１」概念股先。



＊京東首日累計賣超過５﹒５億件商品＊



京東公布，雙１１開售第一日累計售出超過５﹒５億件商品。成交額前２０名嘅品牌當中，

內地品牌佔比去到八成。另外，京東話中小企業同商家喺雙１１「贏得增長契機」，近５萬中小

品牌成交額按年增長超過一倍，近７萬中小商家成交額亦按年增長超過一倍。

今年京東同另一主要對手阿里巴巴（０９９８８）唔同，主打超多優惠，例如京東電器推出

百億補貼，京東科技又聯同多間內銀喺全國２３個地方發放千萬數字禮包。富仔覺得即使面對疫

情防控嘅問題，京東想透過唔同嘅優惠，吸引多啲人買嘢。有分析指今年京東雙１１嘅商品成交

額（ＧＭＶ）會比「６１８購物節」按年增長嘅１０％有所放緩，但都可能按年升８％，預期會

比ＧＭＶ按年倒退超過１﹒５％嘅阿里巴巴為好。

京東由今年８月尾高位２５４﹒６銀回落，曾經跌到１０月２４日嘅上市低位１３８﹒９銀

，但之後幾個交易日跌勢稍為喘定，前日更加升破１０天線同２０天線，短線走勢有改善。富仔

決定喺雙１１仲未完之前，炒埋尾水呢一浸先，喺１７４銀買咗７５０股，短線目標１９５銀，

到價全數沽出，跌穿１６３銀止蝕。



＊快手目標５０天線附近＊



講到雙１１，除咗電商平台之外，都唔可以漏咗網上直播平台股。當中，快手近日獲官媒入

股，不過市場似乎唔係好理呢單消息，股價仍然保持升勢。

睇番快手喺１０月尾開始嘅成交大幅增加，１０月１９日成交額只有９﹒２９億銀，但１０

月２０日加到２２﹒２５億銀，之後平均ｋｅｅｐ住有超過１５億銀成交額，反映資金開始部署

快手。１１月４日大升近１６％嘅交易日，快手更加錄得４億銀嘅資金淨流入，比上日多

２﹒５８億銀。既然市場資金咁積極買快手，再加埋雙１１概念，富仔覺得快手嚟緊呢幾日仲可

以保持升勢。

日線圖上，快手跌到１０月２８日低位３１﹒７５銀，之後嗰日跌勢無咁急。１１月１日升

超過１５％，之後連續幾個交易日報升，１０天線開始向上升，同２０天線愈嚟愈近，短線走勢

同樣有好轉。富仔喺４５﹒２５銀買咗１５００股，目標喺５０天線附近，跌穿４０銀就止蝕。

另外，富仔喺３１銀沽埋剩低揸住嘅１０００股康方生物（０９９２６），事關股價近幾日

喺３２銀左右遇到幾大阻力，技術走勢唔太靚仔。現價同買入價都有近一倍升幅，依家走咗食胡

先！



沽出之股份及盈虧



股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 盈虧（元）

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康方生物 １０００股 １６﹒５０ ３１﹒００ １４５００

（０９９２６）

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套現：３１０００元





模擬投資組合（原有持股）



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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國泰 １０００股 ８﹒２５ ７﹒５２ ７５２０

（００２９３）

京東 ７５０股 １７４﹒００ １７８﹒２０ １３３６５０

（０９６１８）

快手 １５００股 ４５﹒２５ ４５﹒７５ ６８６２５

（０１０２４）

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股票市值 ： ２０９７９５元

剩餘現金 ： ７４３４９５元

組合淨值 ： ９５３２９０元



＊ 數據截至１１月８日收市

