《陸言堂－陳永陸》升浪只是剛剛開始

《陸言堂》港股今日（１１日）氣勢如虹，更重上１７０００點的關口，當然市場的利好因

素很多，美國息率上調速度減慢，以及中美元首訪問，加上內地放寬旅客入境限制，都令港股今

日大升，不過萬變不離其中的真正原因，就是港股的估值太低，當然估值低之後可以更低，但既

然有了這麼多導火線，港股怎可能不大升。



正如上周所言，二十大會議對內地及香港而言，絕對是一個轉機，因為新的領導層的出現，

絕對是向外界展示一下內地及香港會有轉變的空間的最佳時機，所以內地逐步放寬防疫措施，絕

對是可以期待，而且現在真正實行，故此不要覺得港股現時已完成反彈，其實升浪只是剛剛開始

。



＊話子不語前景不俗可留意＊



市場向好，新股亦有好表現，其中踏足電商市場的先鋒企業子不語（０２４２０）今日可以

較招股價上升近一成。公司於２０１４年開始進行跨境電商業務以設計及銷售服飾及鞋履產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，子不語是中國最大的跨境電商公司之一，致力於通過第三方電商平

台進行服飾及鞋履產品的銷售，按２０２１年的ＧＭＶ計，子不語在中國跨境出口Ｂ２Ｃ電商服

飾及鞋履市場的所有平台賣家當中排名第三。



子不語亦已在通過第三方電商平台於北美銷售服飾及鞋履產品方面建立了領先地位。於

２０２１年度，按在北美產生的ＧＭＶ計，在所有中國的跨境電商出口Ｂ２Ｃ服飾及鞋履市場的

平台賣家當中，子不語排名第一。



此外，公司已在第三方電商平台如亞馬遜、Ｗｉｓｈ、ｅＢａｙ及全球速賣通等的覆蓋範圍

及運營方面建立領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於２０２１年，公司按中國跨境出口

Ｂ２Ｃ電商服飾及鞋履市場上所有平台賣家中透過亞馬遜出售的服飾及鞋履產品ＧＭＶ計排名第

二。除第三方電商平台外，公司於２０１８年建立自營網站。



子不語特別開發了專有的ＩＴ系統，包括ＥＲＰ系統、ＳＣＭ系統、ＧＭＳ系統、倉儲系統

及電郵管理系統，以實現從產品設計到倉儲及交付的整個產業鏈的完全控制。結合卓越的內部設

計團隊和有效的供應鏈管理，將初樣生產至推出首批產品的時間最短縮短至七天。



為了快速滿足廣泛的市場需求，子不語已建立了由針對不同類型產品的多個自有品牌組成的

品牌矩陣，使公司能夠實現溢價端品牌。包括運動品牌「Ａｕｒｇｅｌｍｉｒ」、男裝品牌「

Ｒｕｎｃａｔｉ」、女裝品牌「Ｄｅｌｌｙｔｏｐ」和「Ｃｉｃｙ Ｂｅｌｌ」。



另外，子不語的收益由２０１９年約１４﹒２９億元（人民幣．下同）增至２０２０年約

１８﹒９８億元，並進一步增至２０２１年約２３﹒４７億元，而同期的年度利潤亦由２０１９

年約８１１０萬元增至２０２０年約１﹒１４億元，並進一步增至２０２１年約２﹒０１億元。

在業務、前景及業績均有不錯的表現下，子不語仍可留意。《獨立股評人 陳永陸》



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