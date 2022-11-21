《出旗制勝－麥穎儀》央行５年ＬＰＲ不變恒指低開，美團本周業績

《出旗制勝》恒指上周連續三日於１８０００點關口附近爭持，上周五（１８日）衝高回落

，中段曾升逾３３０點見１８３７８點高位，之後升幅逐步收窄並轉跌，輕微跌穿１８０００關

，收報１７９９２點，全日跌５３點，大市成交金額約１３９５億元。另外，內地多地再度收緊

防疫，今早（２１日）中國央行公布１年期和５年期ＬＰＲ維持不變或對市場情緒帶來壓力，恒

指今早跟隨Ａ股低開３３８點，最多暫跌６０３點見１７３８９點低位。投資者如看好恒指，或

可留意恒指購２３５２１，行使價２０２００點，實際槓桿１１﹒５倍，引伸波幅３０﹒６％，

換股比率７０００兌１，２０２３年２月２７日到期；如看淡，或可留意恒指沽２６７０２，行

使價１５５００點，實際槓桿７倍，引伸波幅３３﹒６％，換股比率６０００兌１，２０２３年

４月２７日到期。

阿里（０９９８８）上周四（１７日）公布業績略勝市場預期並宣布，董事會已批准將股票

回購計劃再增加１５０億美元，並將該計劃延長至２０２５財年末。截至上周三（１６日），阿

里已根據現有的２５０億美元股票回購計劃回購約１８０億美元的股份。而花旗則維持對阿里巴

巴「買入」評級。阿里上周五股價衝高回落，一度升逾６﹒７％見８３﹒５元高位，之後繼續受

制於８０元關口，收報７９﹒９５元，全日升２﹒２％，而今早則隨大市回落，最多暫時跌

６﹒２％，見７５元低位。投資者如看好阿里，或可趁低留意阿里購２３５２４，行使價９５元

，實際槓桿７倍，引伸波幅５７﹒４％，換股比率５０兌１，２０２３年１月３０日到期；如看

淡，或可留意阿里沽２７９２８，行使價６０﹒１３元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅６３％，

換股比率５０兌１，２０２３年４月２７日到期。

據報，美團（０３６９０）將於本周五（２５日）公布業績，上周騰訊（００７００）公布

實物分派美團作特別息令市場憂慮美團股價短期承壓，美團上周一度見１４９元低位之後獲承接

反彈，上周五一度升超過９％，收市前升幅隨大市收窄，但企穩１６０元關口，收報１６０﹒４

元，全日升４﹒８％。今早同樣隨大市偏軟，低開４﹒６％，最多曾跌６﹒４％再次試探１５０

元附近水平的支持力。投資者如看好美團，或可留意美團購２７８０６，行使價１８０﹒１元，

實際槓桿４﹒１倍，引伸波幅６３﹒８％，換股比率１００兌１，２０２３年４月２７日到期；

如看淡，或可留意美團沽２７９２９，行使價１２９﹒９元，實際槓桿２﹒９倍，引伸波幅

６８﹒９％，換股比率１００兌１，２０２３年４月２７日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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