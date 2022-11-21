《牛熊志選－陳其志》資金看好中芯（００９８１）

《牛熊志選》恒指上周五（１８日）高開２７０點，重上１８３００水平，早段升幅曾收窄

至１８１００附近。技術分析方面，港股近日在１７６００至１８４００點附近遊走，形成橫行

區間，短期恒指上升力度或減弱。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（１７日）過去５個交易

日，恒指牛證合共錄得約３﹒５１億元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約

５﹒２１億元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主

要在收回價１７２００點至１７４９９點之間，累計相當約１４８２張期指合約；熊證街貨主要

在收回價１８５００點至１８７９９點之間累計了相當約１８０５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至３１﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒５個波幅點至３５﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降２﹒１個波幅點至２７﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

４１﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至４６﹒８％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒５個波幅點至３０﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至

２５﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至３４﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至２４﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升３﹒４個波幅點至４９﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２８﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中芯（００９８１）的相關認購證及牛證合共錄

得約７７０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的中

芯認購證為行使價約１７元至２２元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍至６﹒２倍；另

外，吉利（００１７５）相關認購證及牛證期內錄得約３７０萬元資金淨流入部署，資金留意行

使價１３元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒１倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１﹒２１億元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２１４元至２５９元附近的中期價外條款，

實際槓桿約５﹒０倍至５﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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