《套期保值－蕭猷華》恒指短線調整機會大

《套期保值》筆者１１月７日在本欄以「風雨過後，港股漸露曙光」為題，恒指由當日開市

１６０３１點，只用了八個交易日，升至１１月１６日的最高１８４１４點。利好因素是美國通

脹數據增幅緩和，內地優化入境檢疫政策，國家主席習近平和美國總統拜登於Ｇ２０見面，中方

明確闡述紅線，降低雙方緊張關係，加上科技龍頭騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）、京東（０９６１８）公布業績，優於預期，大市終於迎來超跌後的反彈，後市

何去何從？能否延續上升勢頭？



國家統計局上周公布「三頭馬車」數據，其中１０月全國規模以上工業增加值上升５％，低

於前值；社會消費品零售總額下跌０﹒５％，數據差過預期，內地今年要達到５﹒５％的全年經

濟增長，已經不可能。面對內地新冠疫情再度肆虐，消費信心恐再受打擊，１０月居民消費價格

指數下跌，反有利內地投放更寬鬆的穩經濟政策。



另一方面，美國通脹雖然降溫，但美聯儲並未停止加息，預期明年中前，聯邦基金利率仍有

１％至１﹒２５％上調空間，加上美國經濟會否陷入衰退，有待觀察，預期美股仍有下調壓力。

總括而言，恒生指數短線已完成反彈浪，１８６００點阻力大，預期短線調整機會大，

１７０００點為支持。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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