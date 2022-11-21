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即市新聞

21/11/2022 09:34

《套期保值－蕭猷華》恒指短線調整機會大

　　《套期保值》筆者１１月７日在本欄以「風雨過後，港股漸露曙光」為題，恒指由當日開市
１６０３１點，只用了八個交易日，升至１１月１６日的最高１８４１４點。利好因素是美國通
脹數據增幅緩和，內地優化入境檢疫政策，國家主席習近平和美國總統拜登於Ｇ２０見面，中方
明確闡述紅線，降低雙方緊張關係，加上科技龍頭騰訊（００７００）、阿里巴巴
（０９９８８）、京東（０９６１８）公布業績，優於預期，大市終於迎來超跌後的反彈，後市
何去何從？能否延續上升勢頭？
　
　　國家統計局上周公布「三頭馬車」數據，其中１０月全國規模以上工業增加值上升５％，低
於前值；社會消費品零售總額下跌０﹒５％，數據差過預期，內地今年要達到５﹒５％的全年經
濟增長，已經不可能。面對內地新冠疫情再度肆虐，消費信心恐再受打擊，１０月居民消費價格
指數下跌，反有利內地投放更寬鬆的穩經濟政策。
　
　　另一方面，美國通脹雖然降溫，但美聯儲並未停止加息，預期明年中前，聯邦基金利率仍有
１％至１﹒２５％上調空間，加上美國經濟會否陷入衰退，有待觀察，預期美股仍有下調壓力。
總括而言，恒生指數短線已完成反彈浪，１８６００點阻力大，預期短線調整機會大，
１７０００點為支持。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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