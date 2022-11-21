《異動股》染藍海爾智家微升，康師傅、華潤萬象逆市開升約３％

《經濟通通訊社２１日專訊》海爾智家（０６６９０）現價升０﹒４１％，報２４﹒５５元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒８２％。該股成交約６９萬股，涉資１７０３萬元

。康師傅（００３２２）升３﹒５９％，報１２﹒１２元；華潤萬象生活（０１２０９）升

２﹒９４％，報３５元。

恒生指數公司上周五（１８日）收市後公布季度檢討結果，將家電股海爾智家

（０６６９０）、食品零售股康師傅（００３２２）及物管股華潤萬象（０１２０９）納入恒生

指數，成份股數目將由７３隻增至７６隻。所有變動將於１２月５日（星期一）起生效。其中海

爾智家多次成為染藍大熱後終獲同時納入恒指及國指，康師傅則繼２０１６年遭剔出恒指後二度

染藍。

現時，恒生指數報１７６５４，跌３３８點或跌１﹒８８％，主板成交１３﹒５２億元。國

企指數報５９９６，跌１２９點或跌２﹒１１％。恒生科技指數報３６３６，跌１０６點或跌

２﹒８４％。

即月期指新報１７６２０，跌３７３點，低水３４點。即月國指期貨報５９８３，跌１４１

點，低水１３點。即月科指期貨新報３６３２，跌１０７點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海爾智家（０６６９０） ２４﹒５５元 升０﹒４１％

康師傅控股（００３２２） １２﹒１２元 升３﹒５９％

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒００元 升２﹒９４％

中石油（００８５７） ３﹒３１元 跌１﹒４９％

中升控股（００８８１） ３７﹒９０元 升０﹒１３％

理想汽車（０２０１５） ６８﹒５５元 跌２﹒６３％

阿里健康（００２４１） ５﹒５９元 跌４﹒９３％

中國燃氣（００３８４） ８﹒５１元 跌１﹒５０％

信達生物（０１８０１） ３１﹒０５元 跌４﹒３１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １１０﹒３０元 跌７﹒４７％

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（ｈｃ）

