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21/11/2022 09:23

《異動股》染藍海爾智家微升，康師傅、華潤萬象逆市開升約３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》海爾智家（０６６９０）現價升０﹒４１％，報２４﹒５５元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒８２％。該股成交約６９萬股，涉資１７０３萬元
。康師傅（００３２２）升３﹒５９％，報１２﹒１２元；華潤萬象生活（０１２０９）升
２﹒９４％，報３５元。
　　恒生指數公司上周五（１８日）收市後公布季度檢討結果，將家電股海爾智家
（０６６９０）、食品零售股康師傅（００３２２）及物管股華潤萬象（０１２０９）納入恒生
指數，成份股數目將由７３隻增至７６隻。所有變動將於１２月５日（星期一）起生效。其中海
爾智家多次成為染藍大熱後終獲同時納入恒指及國指，康師傅則繼２０１６年遭剔出恒指後二度
染藍。
　　現時，恒生指數報１７６５４，跌３３８點或跌１﹒８８％，主板成交１３﹒５２億元。國
企指數報５９９６，跌１２９點或跌２﹒１１％。恒生科技指數報３６３６，跌１０６點或跌
２﹒８４％。
　　即月期指新報１７６２０，跌３７３點，低水３４點。即月國指期貨報５９８３，跌１４１
點，低水１３點。即月科指期貨新報３６３２，跌１０７點，低水１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海爾智家（０６６９０）　　　　２４﹒５５元　升０﹒４１％
　　康師傅控股（００３２２）　　　１２﹒１２元　升３﹒５９％
　　華潤萬象生活（０１２０９）　　３５﹒００元　升２﹒９４％
　　中石油（００８５７）　　　　　　３﹒３１元　跌１﹒４９％
　　中升控股（００８８１）　　　　３７﹒９０元　升０﹒１３％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　６８﹒５５元　跌２﹒６３％
　　阿里健康（００２４１）　　　　　５﹒５９元　跌４﹒９３％
　　中國燃氣（００３８４）　　　　　８﹒５１元　跌１﹒５０％
　　信達生物（０１８０１）　　　　３１﹒０５元　跌４﹒３１％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　１１０﹒３０元　跌７﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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