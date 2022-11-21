  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/11/2022 15:39

【高息定存】創興一年期港元定存加至５厘，建行５﹒１厘

　　《經濟通通訊社２１日專訊》儘管市場估計美國聯儲局加息步伐或放緩，但港元拆息亦再度
全線上升，適逢年結本地資金需求增加，更多本地銀行把其港元定存利率上調至５厘，創興銀行
亦加入５厘定存行列，上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒７厘、４﹒８厘及
５厘，起存額為１００萬元，適用於新舊客戶於分行辦理。
　　創興銀行亦上調起存額為１０萬元港元定存，將３個月、６個月及１２個月港元定存利率分
別上調至４﹒６厘、４﹒７厘及４﹒９厘。
　　暫時現有最少４間本地銀行的１２個月港元定息利率高於或於５厘水平，包括建行亞洲、華
僑永亨、富邦、ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ及平安壹賬通銀行等。而建行亞洲上周亦上調其１２個月
港元定存利率至５﹒１厘，而早前富邦的１２個月港元定存利率亦升至５﹒１厘。
　　虛擬銀行平安壹賬通銀行（ＰＡＯＢ）推出港元活期存款優惠，新舊個人客戶由即日起至
２０２３年４月３０日，存入新資金到該行個人銀行儲蓄帳戶，首５０萬元可享１﹒２％活期存
款年利率優惠。以新資金首５０萬元計，於整個存期（由２０２２年１１月２１日至２０２３年
４月３０日）最高可賺取２６４６﹒５８元利息。（ｂｎ）
　
表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱
ｆｏｒｅｘ╱ｄｅｐｏｓｉｔｒａｔｅ＿ｈｋｄ﹒ｐｈｐ

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事21/11/2022
《神州經脈》疫情高居不下多地再封　LPR維持不變　滬指四連跌
人氣文章財經熱話21/11/2022
內地疫情嚴峻憂再收緊防疫　濠賭股內需股急挫
人氣文章生財有道21/11/2022
【高息定存】創興一年期港元定存加至5厘　建行5.1厘
人氣文章FOCUS21/11/2022
【FOCUS】港啟「虛擬資產中心」願景　FTX成現實教材
人氣文章財經熱話21/11/2022
第七屆聯大投資比賽圓滿結束　恒生大學同學勇奪冠軍
人氣文章財經熱話21/11/2022
京東季績靚趁消息出貨？大行降目標跌市踩多腳
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金