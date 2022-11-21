【高息定存】創興一年期港元定存加至５厘，建行５﹒１厘

《經濟通通訊社２１日專訊》儘管市場估計美國聯儲局加息步伐或放緩，但港元拆息亦再度
全線上升，適逢年結本地資金需求增加，更多本地銀行把其港元定存利率上調至５厘，創興銀行
亦加入５厘定存行列，上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒７厘、４﹒８厘及
５厘，起存額為１００萬元，適用於新舊客戶於分行辦理。
創興銀行亦上調起存額為１０萬元港元定存，將３個月、６個月及１２個月港元定存利率分
別上調至４﹒６厘、４﹒７厘及４﹒９厘。
暫時現有最少４間本地銀行的１２個月港元定息利率高於或於５厘水平，包括建行亞洲、華
僑永亨、富邦、ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ及平安壹賬通銀行等。而建行亞洲上周亦上調其１２個月
港元定存利率至５﹒１厘，而早前富邦的１２個月港元定存利率亦升至５﹒１厘。
虛擬銀行平安壹賬通銀行（ＰＡＯＢ）推出港元活期存款優惠，新舊個人客戶由即日起至
２０２３年４月３０日，存入新資金到該行個人銀行儲蓄帳戶，首５０萬元可享１﹒２％活期存
款年利率優惠。以新資金首５０萬元計，於整個存期（由２０２２年１１月２１日至２０２３年
４月３０日）最高可賺取２６４６﹒５８元利息。（ｂｎ）
表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱
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