【高息定存】創興一年期港元定存加至５厘，建行５﹒１厘

《經濟通通訊社２１日專訊》儘管市場估計美國聯儲局加息步伐或放緩，但港元拆息亦再度

全線上升，適逢年結本地資金需求增加，更多本地銀行把其港元定存利率上調至５厘，創興銀行

亦加入５厘定存行列，上調其３個月、６個月及１２個月港元定存利率至４﹒７厘、４﹒８厘及

５厘，起存額為１００萬元，適用於新舊客戶於分行辦理。

創興銀行亦上調起存額為１０萬元港元定存，將３個月、６個月及１２個月港元定存利率分

別上調至４﹒６厘、４﹒７厘及４﹒９厘。

暫時現有最少４間本地銀行的１２個月港元定息利率高於或於５厘水平，包括建行亞洲、華

僑永亨、富邦、ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ及平安壹賬通銀行等。而建行亞洲上周亦上調其１２個月

港元定存利率至５﹒１厘，而早前富邦的１２個月港元定存利率亦升至５﹒１厘。

虛擬銀行平安壹賬通銀行（ＰＡＯＢ）推出港元活期存款優惠，新舊個人客戶由即日起至

２０２３年４月３０日，存入新資金到該行個人銀行儲蓄帳戶，首５０萬元可享１﹒２％活期存

款年利率優惠。以新資金首５０萬元計，於整個存期（由２０２２年１１月２１日至２０２３年

４月３０日）最高可賺取２６４６﹒５８元利息。（ｂｎ）



表列各大銀行定存息率：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱

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