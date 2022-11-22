《地產人眼－盧展豪》民生剛需強韌，前景樂觀

《地產人眼》早前領展（００８２３）公布中期業績，指出其在港的零售物業續租租金已持

續上升３年半，２０２２╱２０２３年度上半年升幅達８﹒５％，較２０２１╱２０２２年度下

半年高出２﹒６％。而且該企業過去半年已簽訂逾４００份新租約，當中有１２０份為未承租過

集團物業的新租客，整體租用率保持約９７﹒５％的高水平。依筆者看，「疫市」下，本地民生

區零售一直成績不俗，加上通脹高企，原材料、燈油火蠟、人工樣樣加，領展商舖租金加幅屬合

理水平。另一邊廂，奈何本地旅遊業尚未復甦，核心區零售消費仍要繼續「捱騾仔」。



疫情持續約３年，大大重擊本地旅遊及零售等行業，在多個大型品牌撤出零售核心區後，該

區舖租較疫情前高峰期下跌約六至八成，吸引不少民生品牌趁機進駐。反之，港人未能外遊，以

致內需大增，帶動現時民生區舖租普遍較去年同期升約一成，成為商業契機。



要了解市況，可從租戶表現略知一二，摒除第５波疫情下，社交距離曾被嚴厲收緊，近年本

地市面上開設了不少凍肉店、防疫用品店、咖啡室等，亦有不少市民見租金低水，租舖創業，逐

步構成一個全新的內循環消費圈。再觀領展旗下商戶表現，其上半年度每平方呎銷售總額按年增

長３﹒８％，伴隨市況逐步回穩，其商戶整體租用成本回復至１２﹒６％，足見「民生剛需」的

實力，前景樂觀。



舖租再高，只要生意可觀，仍會有人一擲千金租用，相反舖租再低，生意淡靜，亦會令投資

者耍手擰頭。正如通脹升溫是大趨勢，屬無可避免，而增加的成本最終會轉嫁到消費者，只要生

意額達標，亦無不可。



然而，核心區消費仍是一沉不起，以致舖租大跌，若然未來香港落實通關，或仍可稍為回暖

，可是自疫情後，本地零售消費圈已大執位，除了港人生活及消費模式已改變，現時內地經濟正

面對下行壓力，而且當地民眾或早已找到更直接的搜貨購物渠道，無需親臨香港掃購名牌及日用

品。因此，若說香港與內地通關後，北水重臨，可振興消費，實為言之尚早。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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