《師傅教路－黃瑋傑》京東健康提供優質服務，上半年業務強勁增長

《師傅教路》京東健康（０６６１８）持續專注於零售藥房業務、醫療健康服務、智慧醫療

及數字健康業務等核心領域，為廣大用戶提供更全面、更優質、更普惠的醫療健康服務。今年上

半年，集團業務保持強勁增長，總收入為２０２億元人民幣，同比增長４８﹒３％，主要由於活

躍用戶數量增加，驅動銷售醫藥和健康產品所得商品收入增長。截至２０２２年６月３０日，集

團的年度活躍用戶數量達到１﹒３１億，同比淨增加２２７０萬。



＊自營業務收入增近五成，擴展新特藥零售網絡能力＊



集團的零售藥房業務不斷強化自營、在線平台和全渠道業務的協同效應，進一步提升了線上

線下一體化服務能力。集團使用了京東物流全國範圍內的２０個藥品倉庫和超過４５０個非藥品

倉庫，其藥品「自營冷鏈」能力也已覆蓋超２４０個城市。另一方面，集團的線下自營ＤＴＰ藥

房已拓展至全國２６個省級行政區，逐步打通線上線下會員體系。今年上半年，集團自營業務保

持強勁增長，收入達１７５億元，同比增長４８﹒６％。

受益於良好的供應鏈保障，集團專注於擴展新特藥及抗疫產品的在線零售網絡和服務能力。

今年上半年，國內外多家藥企的新特藥在京東大藥房在線首發，包括步長製藥旗下中藥抗疫創新

產品宣肺敗毒顆粒，輝瑞製藥旗下治療中重度特應性皮炎創新藥希必可（阿布昔替尼片），賽諾

菲中國旗下心血管領域創新藥物多立維（氯吡格雷阿司匹林片）等。



＊升級醫療健康服務產品，助醫院發展智慧醫療＊



集團的在線平台業務繼續在豐富品類方面與自營業務形成更強互補，給用戶帶來多樣化選擇

。截至２０２２年６月３０日，集團攜手超過６萬商家，在中國超４００個城市為用戶提供覆蓋

全時段的全渠道服務。醫療健康服務方面，集團持續升級優化產品體驗，推出更加便捷的醫療健

康服務產品，滿足用戶在不同場景下的就醫問診需求，例如推出了「專家在線」、「秒問京醫」

、「夜間急診」三項問診服務，通過服務流程和產品體驗的優化，為更多用戶提供專業、貼心和

便捷的在線醫療健康服務。今年上半年，日均在線問診諮詢量已超過２５萬。在智慧醫療及數字

健康方面，集團持續助力醫院實現高質量、創新發展，例如與首都醫科大學附屬北京地壇醫院達

成戰略合作，幫助其建立互聯網醫院，擴大醫院服務半徑，實現院內資源的優化配置，讓醫院、

醫生、患者充分連接；同時，還協助滄州市中心醫院互聯網醫院打通醫保在線支付，使其成為河

北省首批接入醫保的互聯網醫院，用戶可以使用醫保在線支付在互聯網醫院線上覆診、購藥、送

藥到家等醫療健康服務的費用。建議買入價６３元，目標６９元，止蝕位６０元。《輝立證券董

事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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