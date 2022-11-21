《缸邊隨筆－石鏡泉》中國的下半場

《缸邊隨筆》二十大人事落定，新人事會有新作風嗎？看來有。因為這個新作風可能在今年

３月，已部署了。



今年３月國務院副總理劉鶴主持了個國務院金融委會議，研究該時的當前形勢，並於３月

１６日於新華網發表了公告。筆者認為內中重點有六，如下：



１。貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。



２。關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展

模式轉型的配套措施。



３。關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅

持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅

燈、綠燈都要設置好。



４。關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。



５。積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。對市場關注的熱點問題要及時回應

。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一

致性。



６。金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。



六個重點，歸而為：鬆銀根、慎收縮、防風險、？香港。



中央這盤肯定是要活經濟，不過在３月１７日美儲局猝然加息並愈加愈烈，市場眼球就被引

往望息，反對國務院金融委的研究及應對方案忽略了。



在這國務院金融委會議之後，國內就有些「話將來」的言論出來，其一是黃奇帆向一個傳媒

講了未來五年、十年中國房地產的走向。筆者亦已報道過了，而近日中央所推出的救內房政策，

基本上是如黃奇帆所言的。內房之外，其他經濟領域在未來五年、十年又會怎走？哈，估唔到。



國內有些媒體在今年３月，國務院金融委會議之後亦有文章「估測」、「估測」。這類文章

在事前不會有太多人留意，到政策、事件出現了，才會有人驚訝，筆者整理下，如下：



有傳劉鶴主持國務院金融委員會內部會議，研究當前形勢，提及「資本主義無序緊縮」。至

於房地產企業，委員認為，要及時研究及提出有力、有效的防範化解風險應對方案，提出向新發

展模式轉型的配套措施。



有人解讀為：房地產依然是支柱產業，必須穩住，國家隊可以進場，收購兼併，由政府回購

部分庫存房屋，高端做「人才房」，中低端做「用戶」、「新市民」（即原籍不在當地，卻因工

作或就學等原因來到個別城市的人）的「保障房」。



＊「下半場」打法不一樣＊



不過，有人就認為，現在是目前中國經濟轉折點：之前（１９７９至２０１９年）屬「上半

場」。其間２０００年，透過加入世貿（ＷＴＯ），中國邁向世界，但「上半場」已完結，「下

半場」的打法可以不一樣。



世界不斷在變，而疫情加快了淘汰，也加快了創新。「上半場」的賺錢方程式：收入來自資

本增長不再；「下半場」的收入則來自營運增長。所謂「資本」包括：土地、樓房，各種資源和

礦產，乃至廠房等，那是可以讓人「坐享其成」的工具。



「上半場」的方程式有其存在意義。在一個國家經濟發展的初期，它可以盤活整個社會資本

，如加上槓桿效應，便可帶動經濟發展。任何一個國家，乃至一家企業或個人，想加速發展，都

必須解決資本累積問題，有人把它比喻為「跑馬圈地」的過程。



「跑馬圈地」只要馬力（生產力）充沛，跑得夠快，「圈地」（發展成果）就會多，但這做

法卻屬「野蠻生長階段」。這種粗放式發展會帶來兩大紅利：人頭紅利，受惠的是製造業和房地

產，以及流量紅利，受惠的則是互聯網。



＊創造價值便受歡迎＊



有人指出，中國經濟增長是「先資本，後運營」的格局，並已由以前的資本驅動，轉為現在

的運營驅動。「上半場」只要膽大、不擇手段，熟悉「套路」，便容易成功。不過，「下半場」

是市場訊息高度對稱的年代，中間環節愈來愈少，而且競爭激烈，也沒有門檻，資本根本無處投

放。不管國家、城市、企業或個人，都須靠管理，精耕細作，真正「煉金」。



今時有些企業市值雖高，利潤卻低，須變賣家當度日，最終必會消亡；現在企業須講求嶄新

經營，產品及內容填充，有血有肉，才有機會成功。有人說：「工具會留給善用它的人，而價值

思想就留給富貢獻精神的人。」只有用心做產品、內容、服務，能創造價值的人才會更受歡迎，

社會也將愈來愈公平。



在「下半場」：個人短期拼機遇，中期拼能力，長期拼人品；企業短期拼營銷，中期拼模式

，長期拼產品及服務；城市短期拼政策，中期拼人口，長期拼服務，即是公共服務的能力，包括

醫療、教育、交通、福利等範疇上的辦事效率，這些都將決定城市的長遠發展。



「勤勞致富必久遠，投機取巧必招災。」似是老生常談，但所謂競爭其實是人品和產品的競

爭。粗放型的發展進程帶來了粗鄙，只看短期利益的風氣，許多人只求「撈一把就走」，但依靠

運氣賺來的錢，始終會因實力不濟而輸掉，財富由是得以轉移。因財富同樣是只留給智商配得上

它、可以駕馭它的人，龐氏騙局，代幣訛詐，不已說明了一切？



一言括之，中國未來五年、十年，求質、不求量，撐死膽大的日子已過，風口亦已少了。之

前站在風口被吹了上天的豬，將會一隻一隻摔下來，要不跌死，變做飛天豬啦！

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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