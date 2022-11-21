《日入而息》譚耀宗不連任港區人大，本港上月通脹回落至１﹒８％

《今天重點》
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港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超；港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗
宣布不競逐連任；譚惠珠：持ＢＮＯ可參選；譚耀宗盧瑞安黃玉山廖長江不參與港區人大換屆選
舉
李家超打四針後確診輕微發熱喉嚨痛，行政會議明休會
本港１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期
國泰（００２９３）合資格駐港員工平均加薪３﹒３％，派發一個月薪金作特惠金；現金狀況健
康，正推進恢復向政府派優先股股息
騰訊（００７００）今回購１２４萬股，涉資約３﹒５１億元
黎智英英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒
恒大（０３３３３）武漢１１宗地塊被無償收回，５年前以５６億獲得
人行要求商業銀行增強責任擔當，保持房地產融資平穩；人行支持長三角金融機構加大對科創企
業信貸投放力度；人行３０億逆回購利率持平，收水２０億元
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《即日市況》
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恒指全日低收３３６點報１７６５５，科指低收１１０點報３６３１
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《深滬股市》
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滬指收跌０﹒４％，疫情擴大衛健委連發四文優化廿條
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《美元匯價》
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英鎊短期有壓力，或要下試１﹒０６５０
歐元最新報１﹒０２３５╱３８，日圓最新報１４１﹒７２╱７３
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《公司資訊》
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力勤資源（０２２４５）料印尼ＯＢＩ島未來產能增十倍
達美樂披薩及高視醫療科技通過港交所上市聆訊
小鵬汽車（０９８６８）５０億元成立汽車科技公司，將製造電池等
中電（００００２）電價有上調壓力，明年撥款１億資助基層家庭電
費
和鉑醫藥（０２１４２）與ＤＲＡＧＯＮＦＬＹ ＴＨＥＲＡＰＥＵ
ＴＩＣＳ合作
國泰（００２９３）合資格駐港員工平均加薪３﹒３％，派發一個月
薪金作特惠金；現金狀況健康，正推進恢復向政府派優先股股息
威勝控股（０３３９３）１１月奪得海外智能電表招標合約，合計４
億元人民幣
宏利（００９４５）提醒投資者小心一項非應邀的小型收購要約；宏
利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利
騰訊（００７００）今回購１２４萬股，涉資約３﹒５１億元
滿貫集團（０３３９０）「雙十一」電商銷售額大增約１１８﹒４％
中移動（００９４１）１０月５Ｇ客戶淨增１４７２﹒３萬戶
中國聯通（００７６２）１０月５Ｇ套餐淨增４１６﹒９萬用戶
Ｇｅｅｋ＋助喆麗控股（０２２０９）建全港最大機械人電商倉庫
中石化與卡塔爾能源簽署每年供應４００萬噸ＬＮＧ長期購銷協議
中電信（００７２８）１０月移動用戶淨增５９萬，５Ｇ用戶淨增５
８８萬
威勝控股（０３３９３）附屬於國家電網招標奪兩份合約，總值逾５
億元人民幣
工銀亞洲完成首筆社會責任貸款
萬國國際（０３９３９）礦業子公司出口由堆浸作業完成首批約７２
公斤金錠
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《國企紅籌》
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瑞科生物（０２１７９）首期產業化基地，最高年產２０００萬劑重
組九價ＨＰＶ疫苗
港交所批准中國華融（０２７９９）Ｈ股全流通
中電華大科技（０００８５）劉紅洲退任董事會副主席，常峰繼任
中國新城鎮（０１２７８）上置控股撤回仲裁申請，毋須支付賠償
濱海投資（０２８８６）附屬與星城投資訂立能源供應合作框架協議
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《神州民企》
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恒大武漢１１宗地塊被無償收回，５年前以５６億獲得
快手（０１０２４）與周杰倫合作獨家演唱會，同時在線人數達１１
２９萬人
傳融創中國（０１９１８）債券持有人抵制離岸債延期計劃
聯交所對煜盛文化集團（０１８５９）及兩名現任和前任執行董事紀
律行動
京東健康（０６６１８）宣第三季經調整經營盈利按年升８７％至６
﹒５５億元人民幣
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《中國要聞》
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易綱稱擴大支持民企發債「第二支箭」，提供風險分擔；幣策對宏觀
經濟支持有力，Ｍ２社融較快增長
人行要求商業銀行增強責任擔當，保持房地產融資平穩；人行支持長
三角金融機構加大對科創企業信貸投放力度；人行３０億逆回購利率
持平，收水２０億元
傳人行行長易綱將卸任，殷勇易會滿等四人為熱門人選
上海發文支持生物醫藥研發生產
光銀表示ＬＰＲ不變符預期，穩樓市政策已降調整必要性
金融街論壇今日起至２３日舉行，一行二會出席開幕式
北交所首個指數北證５０成份指數正式發布實時行情
國資委表示首十月央企淨利１﹒７萬億，讓利２００億元
北交所調降股票交易經手費，降幅５０％
中證監就優化公司債券審核註冊機制徵意見
銀保監明確可開辦個人養老金業務規定
陳吉寧稱上海將以最嚴格的舉措加強知識產權保護
前１０月深圳港進出口貿易值同比增３２％創新高
１１月一年及五年期以上ＬＰＲ均維持不變，符合預期
上海市委書記陳吉寧調研科技企業孵化器發展
標普表示民營開發商衰落，中國房地產市場規模大為縮小
貝殼表示１１月主流首套房貸利率降３基點至４﹒０９％
內地商業匯票最長期限由１年調整至６個月
內地特定養老儲蓄首批試點４０億元，每城或僅２億元
據報小紅書最新估值１００億美元較去年大削最多五成
明起內地汽柴油價格每噸下調１７５元和１６５元人民幣
郭樹清稱防止打著慈善捐贈旗號搞商業化經營活動
潘功勝稱金融支持房地產市場平穩健康發展
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒３８％，台積電將赴美設３納米廠
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《國際要聞》
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北韓上周五發射洲際彈道導彈，金正恩攜妻女親臨指導
美國科羅拉多男同志夜總會發生槍擊，釀成５死１８傷
美國賓夕法尼亞洲天然氣洩漏結束
馬來西亞舉行大選，首次出現懸浮國會
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《外圍經濟》
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Ａｌａｍｅｄａ行政總裁推文或導致ＦＴＸ崩潰
Ｇ７計劃於周三宣布俄羅斯原油價格上限水平
國基會總裁指全球經濟或損失１﹒４萬億美元
福士及平治電動車發展遇到障礙
英國脫歐辯論重新開始，不尋求與歐盟建立瑞士式關係
馬斯克將恢復特朗普的推特帳戶
高盛表示感恩節銷情會令消費股波動
與ＦＴＸ相關的黑客錢包，發現有轉移情況
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《大國博弈》
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中國商務部長王文濤會晤戴琪，中方稱雙方交流坦誠
德國政府據報收緊監管高度倚賴中國的德企
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《其他消息》
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夏寶龍稱一國兩制取得舉世公認的成功，必須長期堅持
李家超稱曼谷之行成果滿意，正積極尋求加入ＲＣＥＰ
港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗宣布不競逐連任；譚惠珠：持ＢＮＯ可參選；楊振武主持
首次會議；港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超
黎智英英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒
港協暨奧委會表示本周與屬會開會公布國歌旗幟等新指引
醫衞局成立策略採購統籌處，張偉麟暫兼任總監
政總外暴動，５人判監４０至５５個月２人入教導所
丘應樺稱香港擁有無可比擬的優勢和龐大機遇
陳茂波稱印尼商界明年訪港，將主動出訪各地尋求合作
本港１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期
深股通全日流出４﹒６億元，外資結束連續六日淨流入；滬股通額度全日用７億元，外資流出２
０億元
傳有大型銀行加Ｈ按封頂息，實際息升至３﹒３７５厘
十大屋苑周末成交跌近兩成
潘蘇通入稟申制止何文田傲玟被接管
王美鳳不排除再有港銀跟隨上調按息紓緩息差壓力
創興一年期港元定存加至５厘，建行５﹒１厘
ＡＣＣＡ夥螞蟻培訓新一代金融科技專才
ＥＳＲ與中國進出口銀行就１０億美元基建投資基金建立夥伴關係
兩電明天公布明年電費安排，環團估計最多加價三成多
天星小輪申請每程加價１﹒８至４﹒２元，或取消長者免費乘船優惠
經絡料港銀再上調Ｈ按鎖息上限，下月加Ｐ０﹒２５厘
畢馬威料香港短期通脹仍溫和，失業率可望進一步改善
Ｃａｒｏｕｓｅｌｌ表示逾８０％消費者經濟低迷時購買更多二手商品
富衛推出「智．守衛」精神健康保障方案
富途第三季非美國通用會計準則淨利潤按年升２５％
安聯投資表示香港投資者在波動市況下著眼於長線主題投資
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《新冠肺炎》
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本港新增７２８６宗確診，再多１１名患者離世
人民日報再發文：實現動態清零，關鍵就在科學精準
何栢良稱難判斷李家超感染病毒時間，相信在泰國染疫
內地入境澳門翌日須核酸檢測，否則轉黃碼
全國昨增本土陽性近２﹒７萬，廣州仍佔最多逾八千宗
北京新增本土陽性９６２例２例死亡，朝陽區疫情嚴峻
國產新冠口服藥阿兹夫定片網售一天，被要求即時下架
寧波高新區臨時管控測核酸，中山市坦洲今起交通管制
旅議會表示暫時只收到２個「團進團出」行程登記
林健鋒稱支持政府不走回頭路，可考慮放寬黃碼限制
胡錫進稱中國今冬明春「放開」不可能
英媒表示河南政府動全員幫助富士康招募生產線工人
衛健委就風險區劃定、居家隔离、核酸檢測連發四文件
酒吧料世界盃期間生意增加兩至三成
李家超打四針後確診輕微發熱喉嚨痛，行政會議明休會
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加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇