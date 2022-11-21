《日入而息》譚耀宗不連任港區人大，本港上月通脹回落至１﹒８％

《今天重點》

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港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超；港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗

宣布不競逐連任；譚惠珠：持ＢＮＯ可參選；譚耀宗盧瑞安黃玉山廖長江不參與港區人大換屆選

舉

李家超打四針後確診輕微發熱喉嚨痛，行政會議明休會

本港１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期

國泰（００２９３）合資格駐港員工平均加薪３﹒３％，派發一個月薪金作特惠金；現金狀況健

康，正推進恢復向政府派優先股股息

騰訊（００７００）今回購１２４萬股，涉資約３﹒５１億元

黎智英英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒

恒大（０３３３３）武漢１１宗地塊被無償收回，５年前以５６億獲得

人行要求商業銀行增強責任擔當，保持房地產融資平穩；人行支持長三角金融機構加大對科創企

業信貸投放力度；人行３０億逆回購利率持平，收水２０億元

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《即日市況》

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恒指全日低收３３６點報１７６５５，科指低收１１０點報３６３１

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒４％，疫情擴大衛健委連發四文優化廿條

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《美元匯價》

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英鎊短期有壓力，或要下試１﹒０６５０

歐元最新報１﹒０２３５╱３８，日圓最新報１４１﹒７２╱７３

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《公司資訊》

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力勤資源（０２２４５）料印尼ＯＢＩ島未來產能增十倍

達美樂披薩及高視醫療科技通過港交所上市聆訊

小鵬汽車（０９８６８）５０億元成立汽車科技公司，將製造電池等

中電（００００２）電價有上調壓力，明年撥款１億資助基層家庭電

費

和鉑醫藥（０２１４２）與ＤＲＡＧＯＮＦＬＹ ＴＨＥＲＡＰＥＵ

ＴＩＣＳ合作

國泰（００２９３）合資格駐港員工平均加薪３﹒３％，派發一個月

薪金作特惠金；現金狀況健康，正推進恢復向政府派優先股股息

威勝控股（０３３９３）１１月奪得海外智能電表招標合約，合計４

億元人民幣

宏利（００９４５）提醒投資者小心一項非應邀的小型收購要約；宏

利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利

騰訊（００７００）今回購１２４萬股，涉資約３﹒５１億元

滿貫集團（０３３９０）「雙十一」電商銷售額大增約１１８﹒４％

中移動（００９４１）１０月５Ｇ客戶淨增１４７２﹒３萬戶

中國聯通（００７６２）１０月５Ｇ套餐淨增４１６﹒９萬用戶

Ｇｅｅｋ＋助喆麗控股（０２２０９）建全港最大機械人電商倉庫

中石化與卡塔爾能源簽署每年供應４００萬噸ＬＮＧ長期購銷協議

中電信（００７２８）１０月移動用戶淨增５９萬，５Ｇ用戶淨增５

８８萬

威勝控股（０３３９３）附屬於國家電網招標奪兩份合約，總值逾５

億元人民幣

工銀亞洲完成首筆社會責任貸款

萬國國際（０３９３９）礦業子公司出口由堆浸作業完成首批約７２

公斤金錠

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《國企紅籌》

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瑞科生物（０２１７９）首期產業化基地，最高年產２０００萬劑重

組九價ＨＰＶ疫苗

港交所批准中國華融（０２７９９）Ｈ股全流通

中電華大科技（０００８５）劉紅洲退任董事會副主席，常峰繼任

中國新城鎮（０１２７８）上置控股撤回仲裁申請，毋須支付賠償

濱海投資（０２８８６）附屬與星城投資訂立能源供應合作框架協議

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《神州民企》

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恒大武漢１１宗地塊被無償收回，５年前以５６億獲得

快手（０１０２４）與周杰倫合作獨家演唱會，同時在線人數達１１

２９萬人

傳融創中國（０１９１８）債券持有人抵制離岸債延期計劃

聯交所對煜盛文化集團（０１８５９）及兩名現任和前任執行董事紀

律行動

京東健康（０６６１８）宣第三季經調整經營盈利按年升８７％至６

﹒５５億元人民幣

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《中國要聞》

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易綱稱擴大支持民企發債「第二支箭」，提供風險分擔；幣策對宏觀

經濟支持有力，Ｍ２社融較快增長

人行要求商業銀行增強責任擔當，保持房地產融資平穩；人行支持長

三角金融機構加大對科創企業信貸投放力度；人行３０億逆回購利率

持平，收水２０億元

傳人行行長易綱將卸任，殷勇易會滿等四人為熱門人選

上海發文支持生物醫藥研發生產

光銀表示ＬＰＲ不變符預期，穩樓市政策已降調整必要性

金融街論壇今日起至２３日舉行，一行二會出席開幕式

北交所首個指數北證５０成份指數正式發布實時行情

國資委表示首十月央企淨利１﹒７萬億，讓利２００億元

北交所調降股票交易經手費，降幅５０％

中證監就優化公司債券審核註冊機制徵意見

銀保監明確可開辦個人養老金業務規定

陳吉寧稱上海將以最嚴格的舉措加強知識產權保護

前１０月深圳港進出口貿易值同比增３２％創新高

１１月一年及五年期以上ＬＰＲ均維持不變，符合預期

上海市委書記陳吉寧調研科技企業孵化器發展

標普表示民營開發商衰落，中國房地產市場規模大為縮小

貝殼表示１１月主流首套房貸利率降３基點至４﹒０９％

內地商業匯票最長期限由１年調整至６個月

內地特定養老儲蓄首批試點４０億元，每城或僅２億元

據報小紅書最新估值１００億美元較去年大削最多五成

明起內地汽柴油價格每噸下調１７５元和１６５元人民幣

郭樹清稱防止打著慈善捐贈旗號搞商業化經營活動

潘功勝稱金融支持房地產市場平穩健康發展

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３８％，台積電將赴美設３納米廠

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《國際要聞》

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北韓上周五發射洲際彈道導彈，金正恩攜妻女親臨指導

美國科羅拉多男同志夜總會發生槍擊，釀成５死１８傷

美國賓夕法尼亞洲天然氣洩漏結束

馬來西亞舉行大選，首次出現懸浮國會

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《外圍經濟》

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Ａｌａｍｅｄａ行政總裁推文或導致ＦＴＸ崩潰

Ｇ７計劃於周三宣布俄羅斯原油價格上限水平

國基會總裁指全球經濟或損失１﹒４萬億美元

福士及平治電動車發展遇到障礙

英國脫歐辯論重新開始，不尋求與歐盟建立瑞士式關係

馬斯克將恢復特朗普的推特帳戶

高盛表示感恩節銷情會令消費股波動

與ＦＴＸ相關的黑客錢包，發現有轉移情況

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《大國博弈》

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中國商務部長王文濤會晤戴琪，中方稱雙方交流坦誠

德國政府據報收緊監管高度倚賴中國的德企

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《其他消息》

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夏寶龍稱一國兩制取得舉世公認的成功，必須長期堅持

李家超稱曼谷之行成果滿意，正積極尋求加入ＲＣＥＰ

港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗宣布不競逐連任；譚惠珠：持ＢＮＯ可參選；楊振武主持

首次會議；港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超

黎智英英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒

港協暨奧委會表示本周與屬會開會公布國歌旗幟等新指引

醫衞局成立策略採購統籌處，張偉麟暫兼任總監

政總外暴動，５人判監４０至５５個月２人入教導所

丘應樺稱香港擁有無可比擬的優勢和龐大機遇

陳茂波稱印尼商界明年訪港，將主動出訪各地尋求合作

本港１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期

深股通全日流出４﹒６億元，外資結束連續六日淨流入；滬股通額度全日用７億元，外資流出２

０億元

傳有大型銀行加Ｈ按封頂息，實際息升至３﹒３７５厘

十大屋苑周末成交跌近兩成

潘蘇通入稟申制止何文田傲玟被接管

王美鳳不排除再有港銀跟隨上調按息紓緩息差壓力

創興一年期港元定存加至５厘，建行５﹒１厘

ＡＣＣＡ夥螞蟻培訓新一代金融科技專才

ＥＳＲ與中國進出口銀行就１０億美元基建投資基金建立夥伴關係

兩電明天公布明年電費安排，環團估計最多加價三成多

天星小輪申請每程加價１﹒８至４﹒２元，或取消長者免費乘船優惠

經絡料港銀再上調Ｈ按鎖息上限，下月加Ｐ０﹒２５厘

畢馬威料香港短期通脹仍溫和，失業率可望進一步改善

Ｃａｒｏｕｓｅｌｌ表示逾８０％消費者經濟低迷時購買更多二手商品

富衛推出「智．守衛」精神健康保障方案

富途第三季非美國通用會計準則淨利潤按年升２５％

安聯投資表示香港投資者在波動市況下著眼於長線主題投資

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《新冠肺炎》

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本港新增７２８６宗確診，再多１１名患者離世

人民日報再發文：實現動態清零，關鍵就在科學精準

何栢良稱難判斷李家超感染病毒時間，相信在泰國染疫

內地入境澳門翌日須核酸檢測，否則轉黃碼

全國昨增本土陽性近２﹒７萬，廣州仍佔最多逾八千宗

北京新增本土陽性９６２例２例死亡，朝陽區疫情嚴峻

國產新冠口服藥阿兹夫定片網售一天，被要求即時下架

寧波高新區臨時管控測核酸，中山市坦洲今起交通管制

旅議會表示暫時只收到２個「團進團出」行程登記

林健鋒稱支持政府不走回頭路，可考慮放寬黃碼限制

胡錫進稱中國今冬明春「放開」不可能

英媒表示河南政府動全員幫助富士康招募生產線工人

衛健委就風險區劃定、居家隔离、核酸檢測連發四文件

酒吧料世界盃期間生意增加兩至三成

李家超打四針後確診輕微發熱喉嚨痛，行政會議明休會

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