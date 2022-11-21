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即市新聞

21/11/2022 19:30

《日入而息》譚耀宗不連任港區人大，本港上月通脹回落至１﹒８％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超；港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗
宣布不競逐連任；譚惠珠：持ＢＮＯ可參選；譚耀宗盧瑞安黃玉山廖長江不參與港區人大換屆選
舉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超打四針後確診輕微發熱喉嚨痛，行政會議明休會　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）合資格駐港員工平均加薪３﹒３％，派發一個月薪金作特惠金；現金狀況健
康，正推進恢復向政府派優先股股息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）今回購１２４萬股，涉資約３﹒５１億元　　　　　　　　　　　　　　　
黎智英英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒大（０３３３３）武漢１１宗地塊被無償收回，５年前以５６億獲得　　　　　　　　　　　
人行要求商業銀行增強責任擔當，保持房地產融資平穩；人行支持長三角金融機構加大對科創企
業信貸投放力度；人行３０億逆回購利率持平，收水２０億元　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收３３６點報１７６５５，科指低收１１０點報３６３１
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　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒４％，疫情擴大衛健委連發四文優化廿條　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊短期有壓力，或要下試１﹒０６５０　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０２３５╱３８，日圓最新報１４１﹒７２╱７３　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　力勤資源（０２２４５）料印尼ＯＢＩ島未來產能增十倍　　　　　
　　達美樂披薩及高視醫療科技通過港交所上市聆訊　　　　　　　　　
　　小鵬汽車（０９８６８）５０億元成立汽車科技公司，將製造電池等
　　中電（００００２）電價有上調壓力，明年撥款１億資助基層家庭電
　　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　和鉑醫藥（０２１４２）與ＤＲＡＧＯＮＦＬＹ　ＴＨＥＲＡＰＥＵ
　　ＴＩＣＳ合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國泰（００２９３）合資格駐港員工平均加薪３﹒３％，派發一個月
　　薪金作特惠金；現金狀況健康，正推進恢復向政府派優先股股息　　
　　威勝控股（０３３９３）１１月奪得海外智能電表招標合約，合計４
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　宏利（００９４５）提醒投資者小心一項非應邀的小型收購要約；宏
　　利投資管理獲中證監批准全面收購泰達宏利　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１２４萬股，涉資約３﹒５１億元　　　
　　滿貫集團（０３３９０）「雙十一」電商銷售額大增約１１８﹒４％
　　中移動（００９４１）１０月５Ｇ客戶淨增１４７２﹒３萬戶　　　
　　中國聯通（００７６２）１０月５Ｇ套餐淨增４１６﹒９萬用戶　　
　　Ｇｅｅｋ＋助喆麗控股（０２２０９）建全港最大機械人電商倉庫　
　　中石化與卡塔爾能源簽署每年供應４００萬噸ＬＮＧ長期購銷協議　
　　中電信（００７２８）１０月移動用戶淨增５９萬，５Ｇ用戶淨增５
　　８８萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　威勝控股（０３３９３）附屬於國家電網招標奪兩份合約，總值逾５
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工銀亞洲完成首筆社會責任貸款　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬國國際（０３９３９）礦業子公司出口由堆浸作業完成首批約７２
　　公斤金錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　瑞科生物（０２１７９）首期產業化基地，最高年產２０００萬劑重
　　組九價ＨＰＶ疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所批准中國華融（０２７９９）Ｈ股全流通　　　　　　　　　
　　中電華大科技（０００８５）劉紅洲退任董事會副主席，常峰繼任　
　　中國新城鎮（０１２７８）上置控股撤回仲裁申請，毋須支付賠償　
　　濱海投資（０２８８６）附屬與星城投資訂立能源供應合作框架協議
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大武漢１１宗地塊被無償收回，５年前以５６億獲得　　　　　　
　　快手（０１０２４）與周杰倫合作獨家演唱會，同時在線人數達１１
　　２９萬人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳融創中國（０１９１８）債券持有人抵制離岸債延期計劃　　　　
　　聯交所對煜盛文化集團（０１８５９）及兩名現任和前任執行董事紀
　　律行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　京東健康（０６６１８）宣第三季經調整經營盈利按年升８７％至６
　　﹒５５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　易綱稱擴大支持民企發債「第二支箭」，提供風險分擔；幣策對宏觀
　　經濟支持有力，Ｍ２社融較快增長　　　　　　　　　　　　　　　
　　人行要求商業銀行增強責任擔當，保持房地產融資平穩；人行支持長
　　三角金融機構加大對科創企業信貸投放力度；人行３０億逆回購利率
　　持平，收水２０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳人行行長易綱將卸任，殷勇易會滿等四人為熱門人選　　　　　　
　　上海發文支持生物醫藥研發生產　　　　　　　　　　　　　　　　
　　光銀表示ＬＰＲ不變符預期，穩樓市政策已降調整必要性　　　　　
　　金融街論壇今日起至２３日舉行，一行二會出席開幕式　　　　　　
　　北交所首個指數北證５０成份指數正式發布實時行情　　　　　　　
　　國資委表示首十月央企淨利１﹒７萬億，讓利２００億元　　　　　
　　北交所調降股票交易經手費，降幅５０％　　　　　　　　　　　　
　　中證監就優化公司債券審核註冊機制徵意見　　　　　　　　　　　
　　銀保監明確可開辦個人養老金業務規定　　　　　　　　　　　　　
　　陳吉寧稱上海將以最嚴格的舉措加強知識產權保護　　　　　　　　
　　前１０月深圳港進出口貿易值同比增３２％創新高　　　　　　　　
　　１１月一年及五年期以上ＬＰＲ均維持不變，符合預期　　　　　　
　　上海市委書記陳吉寧調研科技企業孵化器發展　　　　　　　　　　
　　標普表示民營開發商衰落，中國房地產市場規模大為縮小　　　　　
　　貝殼表示１１月主流首套房貸利率降３基點至４﹒０９％　　　　　
　　內地商業匯票最長期限由１年調整至６個月　　　　　　　　　　　
　　內地特定養老儲蓄首批試點４０億元，每城或僅２億元　　　　　　
　　據報小紅書最新估值１００億美元較去年大削最多五成　　　　　　
　　明起內地汽柴油價格每噸下調１７５元和１６５元人民幣　　　　　
　　郭樹清稱防止打著慈善捐贈旗號搞商業化經營活動　　　　　　　　
　　潘功勝稱金融支持房地產市場平穩健康發展　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒３８％，台積電將赴美設３納米廠　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　北韓上周五發射洲際彈道導彈，金正恩攜妻女親臨指導
　　美國科羅拉多男同志夜總會發生槍擊，釀成５死１８傷
　　美國賓夕法尼亞洲天然氣洩漏結束　　　　　　　　　
　　馬來西亞舉行大選，首次出現懸浮國會　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　Ａｌａｍｅｄａ行政總裁推文或導致ＦＴＸ崩潰　　　
　　Ｇ７計劃於周三宣布俄羅斯原油價格上限水平　　　　
　　國基會總裁指全球經濟或損失１﹒４萬億美元　　　　
　　福士及平治電動車發展遇到障礙　　　　　　　　　　
　　英國脫歐辯論重新開始，不尋求與歐盟建立瑞士式關係
　　馬斯克將恢復特朗普的推特帳戶　　　　　　　　　　
　　高盛表示感恩節銷情會令消費股波動　　　　　　　　
　　與ＦＴＸ相關的黑客錢包，發現有轉移情況　　　　　
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國商務部長王文濤會晤戴琪，中方稱雙方交流坦誠
　　德國政府據報收緊監管高度倚賴中國的德企　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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夏寶龍稱一國兩制取得舉世公認的成功，必須長期堅持　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱曼谷之行成果滿意，正積極尋求加入ＲＣＥＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗宣布不競逐連任；譚惠珠：持ＢＮＯ可參選；楊振武主持
首次會議；港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超　　　　　　　　　　　　　
黎智英英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港協暨奧委會表示本周與屬會開會公布國歌旗幟等新指引　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫衞局成立策略採購統籌處，張偉麟暫兼任總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政總外暴動，５人判監４０至５５個月２人入教導所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
丘應樺稱香港擁有無可比擬的優勢和龐大機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱印尼商界明年訪港，將主動出訪各地尋求合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出４﹒６億元，外資結束連續六日淨流入；滬股通額度全日用７億元，外資流出２
０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳有大型銀行加Ｈ按封頂息，實際息升至３﹒３７５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑周末成交跌近兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潘蘇通入稟申制止何文田傲玟被接管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王美鳳不排除再有港銀跟隨上調按息紓緩息差壓力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
創興一年期港元定存加至５厘，建行５﹒１厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＣＣＡ夥螞蟻培訓新一代金融科技專才　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＥＳＲ與中國進出口銀行就１０億美元基建投資基金建立夥伴關係　　　　　　　　　　　　　
兩電明天公布明年電費安排，環團估計最多加價三成多　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天星小輪申請每程加價１﹒８至４﹒２元，或取消長者免費乘船優惠　　　　　　　　　　　　
經絡料港銀再上調Ｈ按鎖息上限，下月加Ｐ０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
畢馬威料香港短期通脹仍溫和，失業率可望進一步改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃａｒｏｕｓｅｌｌ表示逾８０％消費者經濟低迷時購買更多二手商品　　　　　　　　　　　
富衛推出「智．守衛」精神健康保障方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富途第三季非美國通用會計準則淨利潤按年升２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安聯投資表示香港投資者在波動市況下著眼於長線主題投資　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增７２８６宗確診，再多１１名患者離世　　　
　　人民日報再發文：實現動態清零，關鍵就在科學精準　
　　何栢良稱難判斷李家超感染病毒時間，相信在泰國染疫
　　內地入境澳門翌日須核酸檢測，否則轉黃碼　　　　　
　　全國昨增本土陽性近２﹒７萬，廣州仍佔最多逾八千宗
　　北京新增本土陽性９６２例２例死亡，朝陽區疫情嚴峻
　　國產新冠口服藥阿兹夫定片網售一天，被要求即時下架
　　寧波高新區臨時管控測核酸，中山市坦洲今起交通管制
　　旅議會表示暫時只收到２個「團進團出」行程登記　　
　　林健鋒稱支持政府不走回頭路，可考慮放寬黃碼限制　
　　胡錫進稱中國今冬明春「放開」不可能　　　　　　　
　　英媒表示河南政府動全員幫助富士康招募生產線工人　
　　衛健委就風險區劃定、居家隔离、核酸檢測連發四文件
　　酒吧料世界盃期間生意增加兩至三成　　　　　　　　
　　李家超打四針後確診輕微發熱喉嚨痛，行政會議明休會
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