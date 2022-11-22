《缸邊隨筆－石鏡泉》新經濟還需「舊」原料

《缸邊隨筆》可能有人以為，以綠色能源為重心的新經濟，不再需要由傳統工業支持的經濟

體制、模式，甚至原材料。若此，就大錯特錯了。以電動車為例，銅箔的需求便將增加，而製作

銅箔的電解過程中，也需要使用大量電力。提高目前電網的效率及穩定性，亦成為了發展電動車

產業的重要基建。



對於有人估計，銅產會在未來幾年出現過剩，美國礦業大亨、艾芬豪礦業（Ｉｖａｎｈｏｅ

Ｍｉｎｅｓ Ｌｔｄ﹒）主席弗里德蘭（Ｒｏｂｅｒｔ Ｆｒｉｅｄｌａｎｄ）上周於新加坡

出席一個新經濟論壇時直言，抱這想法的人是在發夢。



弗里德蘭投資於採礦及工業基本原材料（ｂａｓｉｃ ｍａｔｅｒｉａｌｓ），包括黃金、

鎳、銅等已幾十年。他說美國官員可以製造衰退，可以加息，也可遏止經濟活動。但當中國人放

寬封城、管控等措施後，經濟活動將復常，而世界邁向新經濟，重要金屬及工業基本原材料便將

長期持續出現短缺。



俄烏戰事引發能源危機，這樣會不會進一步推動綠色科技達致能源過渡？弗里德蘭指供應鏈

斷裂，令到世界更加看到每樣事物與物價上升的密切關係。俄烏戰爭令大量商品短缺，例如今時

鎳和銅的存量便是幾十年來最少。



銅和原油等國際大宗商品的價格看漲之際，有人預期，經濟將快速復甦，各國貨幣及經濟刺

激措施也將推動需求擴大，大宗商品的供應將跟不上需求的增長。美國不少大行指大宗商品市場

已進入「超級周期」，即大宗商品價格將長期上漲，之後再下跌。



如果「超級周期」已開始，投資者可有甚麼部署？弗里德蘭表示，如果我們一方面希望開始

燒烴油（ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ ｏｉｌ），另一方面又燒炭、燒石油以維持全球ＧＤＰ

３％的增長，必會遇到很多重大的挑戰。在提供工業基本原材料以利能源過渡方面，他稱還有很

多工作要做。



＊全球耗銅量 中國佔逾半＊



至於全球核威脅，上周一（１４日），習近平與拜登在印尼Ｇ２０峰會上清楚表示，雙方均

同意俄烏戰爭不應使用核武。意味著中美都不同意俄羅斯以核武恫嚇烏克蘭，從而遏止俄聲稱使

用核武的言行，這對全球未來增長無疑是正面的。



弗里德蘭指出，中國現佔全球逾半的耗銅量，內地民眾暫時或因封城、封區等措施而未能進

行經濟活動；若看美國疫情管控過後的經驗，民眾消費力瞬間引爆，中國經濟前景也可如此預期

。



弗里德蘭認為，金屬礦業對國家安全十分重要。今時全球經濟受到破壞，中國從經濟體系的

頂部直到底層，都希望保障整個供應鏈正常運作，而美、加等西方國家就更關心國家安全。他指

出，美國民主與共和兩黨都認同，美國需要更多銅：民主黨需要綠色經濟，而共和黨則著眼於國

家安全。



當被問到美國今時才想到要保障銅的供應是否已太遲時，弗里德蘭含蓄地表示，保障重要金

屬的礦務，需時２０至３０年。



他又指礦業並不適合「聰明人」做，因為它動輒投資幾十年，而中國很有前瞻性，西方世界

現在才急起直追，應付需求。例如德國一直需要原料，今時卻仍落得「要燒煤過冬」的下場，這

是過去不會發生的事。



＊礦業須憑科技轉型＊



礦業雖不是綠色產業，但弗里德蘭表示，日常生活中幾乎所有東西都是礦業的產物。礦業的

確可令到人類的生活轉好或變差，而它也須依賴急速大步向前的科技以轉型，從而再創造。他補

充，這世代勝在有科技發展的疊加優勢，例如無綫寬頻、超級電腦、智能學習、ＡＩ等，讓他相

信會找到更好的方法去採礦以及採甚麼物質。



今年能源市場混亂，會不會令弗里德蘭對科技或傳統投資的想法有所改變？他指出，採礦需

要有龐大資金流，他現正再投資於鐵礦非傳統的、顛覆性技術（ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ），以減少耗能及採礦時所產生的碳足迹。



他透露，他們正研發新技術去壓碎、研磨岩石，過往這些工序會製造出全球暖化氣體總和的

５％至８％。



他續解釋，若要從石頭採得金屬，便須從滑石粉（ｔａｌｃｕｍ ｐｏｗｄｅｒ）中研磨它

們出來，這會消耗大量能源。不過，弗里德蘭斷言，礦業２０至３０年後應會有很大的轉變。日

後的生產過程，耗能遠較今時高效，卻沒那麼富破壞性，並將從地面移往地底。



＊能源過渡涉多問題＊



接踵而來的危機打擊著全球經濟，而俄烏戰事也勢將延續至２０２３年。在這背景下，西方

國家仍興致勃勃於新經濟，期待完全達致「能源過渡」。弗里德蘭表示，今時大部分人甚至不能

界定「能源」是甚麼；至於「過渡」，那麼能源究竟該「過渡」到甚麼程度？例如燈、攝影機都

會由可持續的新能源驅動？



從宏觀角度看，弗里德蘭認為「能源過渡」涉及整個供電網絡。即使是電動車，也不能沒有

銅，而供電也需要整個電網大規模轉型；否則，當所有電動車同時充電，必會拖垮供電網。能源

固然要順利過渡，但不少人卻低估了在重要原材料方面所需要的投資，結果？會供不應求；結果

？原料價升；結果？通脹不下；結果？……《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

