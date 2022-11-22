《台股攻略－黃振宇》台灣選舉在即，生物科技、軍工股同步造好

《台股攻略》美股回吐，台股早段走勢震盪，其後一度失守１４４００點關口，但隨著台積

電強勢上漲，生物科技、軍工股同步造好，指數最終收１４５４２點，升９３點，成交金額為新

台幣１９０３﹒６１億元，三大法人合計淨賣出新台幣１４﹒１３億元。

電子權值股的台積電低開高收，低見新台幣４７６元後，股價倒升１﹒９％，收新台幣

４９１元；聯電、鴻海、華碩、日月光投控均升０﹒５％－１﹒２％。金融股回勇，開發金、元

大金均升逾２％，永豐金、中信金、兆豐金等升超過１％，富邦金升０﹒７％、國泰金升

０﹒２％。此外，台灣九合一選舉將本周六（２６日）舉行，被視為「選舉概念股」的軍工股造

好，和成、精剛、寶一紛紛漲停，漢翔升２﹒１％、晟田升７﹒９％。下周迎來醫療健康展，生

物科技股受資金追捧，合世漲停，保瑞、達亞、喬山、美時、泰福－ＫＹ升２％－６％。航運股

走勢震盪，萬海跌０﹒６％、陽明升０﹒５％、長榮升２％；航空雙雄的長榮航跌０﹒２％、而

華航則無起跌。主營水泥業務的台泥宣布，新成立子公司「能元超商綠電交易平台」正式進軍綠

電交易市場，並預計２０２３年開放銷售再生能源裝置容量達１０３ＭＷ，約１﹒５億度綠電，

惟股價未能跟隨大市上漲，跌０﹒６％。

受到美國持續加息影響，台股升勢放緩，大市欠缺方向，料短線維持震盪格局。現階段宜選

股不選市，建議短期可留意受惠選舉造好的生物科技及軍工股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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