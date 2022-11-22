  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/11/2022 18:07

《台股攻略－黃振宇》台灣選舉在即，生物科技、軍工股同步造好

　　《台股攻略》美股回吐，台股早段走勢震盪，其後一度失守１４４００點關口，但隨著台積
電強勢上漲，生物科技、軍工股同步造好，指數最終收１４５４２點，升９３點，成交金額為新
台幣１９０３﹒６１億元，三大法人合計淨賣出新台幣１４﹒１３億元。
　　電子權值股的台積電低開高收，低見新台幣４７６元後，股價倒升１﹒９％，收新台幣
４９１元；聯電、鴻海、華碩、日月光投控均升０﹒５％－１﹒２％。金融股回勇，開發金、元
大金均升逾２％，永豐金、中信金、兆豐金等升超過１％，富邦金升０﹒７％、國泰金升
０﹒２％。此外，台灣九合一選舉將本周六（２６日）舉行，被視為「選舉概念股」的軍工股造
好，和成、精剛、寶一紛紛漲停，漢翔升２﹒１％、晟田升７﹒９％。下周迎來醫療健康展，生
物科技股受資金追捧，合世漲停，保瑞、達亞、喬山、美時、泰福－ＫＹ升２％－６％。航運股
走勢震盪，萬海跌０﹒６％、陽明升０﹒５％、長榮升２％；航空雙雄的長榮航跌０﹒２％、而
華航則無起跌。主營水泥業務的台泥宣布，新成立子公司「能元超商綠電交易平台」正式進軍綠
電交易市場，並預計２０２３年開放銷售再生能源裝置容量達１０３ＭＷ，約１﹒５億度綠電，
惟股價未能跟隨大市上漲，跌０﹒６％。
　　受到美國持續加息影響，台股升勢放緩，大市欠缺方向，料短線維持震盪格局。現階段宜選
股不選市，建議短期可留意受惠選舉造好的生物科技及軍工股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪22/11/2022
【專訪】陶冬：電動車時代意味生產人手大幅減少（有片）
人氣文章中國故事22/11/2022
《神州經脈》金融街撐國企估值　人行兩千億貸款保交樓　滬指止跌
人氣文章財經熱話22/11/2022
由「求存」到「復甦」，國泰10月載客量激增獲大摩唱好　惟人手問題堪憂欲升乏力
人氣文章生財有道22/11/2022
【高息定存】創興港元定存加至5.05厘　存半球年賺2.5萬元
人氣文章市場動向22/11/2022
Goldman Capital – the World’s Leading and Regulated Multi-Assets Online Trading Platform
人氣文章財經熱話22/11/2022
【大市轉弱？】料12月維持牛皮格局　籲整固後回穩才入場較值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金