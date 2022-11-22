《談國論企－黎偉成》生產者出廠價轉跌助通脹降溫

《談國論企》中國的工業生產者出廠者價格ＰＰＩ於１０月份再現同比下跌１﹒３％，是為

自２０２０年１２月至今的２２個月以來的首次負增長，使居民消費價格ＣＰＩ特別是非食品項

目保低增長，有利人民銀行放手處理貨幣政策，配合國家一攬子政策促國民經濟恢復。美國推手

惡弄的烏戰使國際能源、資源價格急漲後續反覆於高位，是不可掉以輕心的惡勢力。



＊購進價格回落使出廠價格不斷走低＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２２年１０月份

同比下跌１﹒３％，環比更跌２﹒２個百分點，不僅扭轉９月份尚輕微增長０﹒９％之況，且是

自２０２０年１２月份跌１﹒８％的２２個月以來之跌，反映出工業的生產成本明顯降低。

從具體數據分析，ＰＰＩ由升轉跌，其中重要因由為（甲）工業生產者購進價格不斷走低：

指數於２０２２年１０月份的同比增長只達０﹒３％，較９月份的２﹒６％升幅明顯回落２﹒３

個百分點，更遠遠低於今年１月份的１２﹒１％升幅。

特別惹人注目的，當然是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格明顯走低：於２０２２年１０

月份同比上升７﹒３％，比對上一個月所升的１４﹒３％，大幅回落整整７個百分點，更為

２０２１年４月份以來增長幅度最低月份。此使相關主要產品的出廠價格出現頗明顯下調，尤其

是（ｉ）煤炭開採及洗選業產品的出廠價格於１０月份同比下跌１６﹒５％，連同９月份下跌

２﹒７％，成為二連之跌，乃因中國政府強化煤炭行業重新穩產穩銷以自用所致。

其他能源產品出廠價亦隨購進價反覆回落，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是

月份同比升１８﹒９％，環比低６﹒２個百分點；（ｉｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠價

格同比升８﹒６％，比上一個月更跌９﹒６個百分點。此乃於倫敦及紐約原油每桶價格由５月份

仍基本維持於約１００美元回落至８０美元至８５美元。

由是中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２２年１０月份同比上升

１２﹒４％，環比回落６﹒６個百分點，為年度最低的升幅。

其他工業生產者的購進價格，亦有不同程度的回調，包括（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進

價格，於２０２２年９月份同比下跌１１﹒７％，環比多跌０﹒９個百分點，遂使黑色金屬礦採

選業的出廠價格於是月同比回落２５％。

和（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是份同比下跌４﹒９％，環比跌２個百

分點，為三連跌，使有色金屬治煉及壓延加工業產品的出廠價於是月多３﹒４個百分點跌

７﹒８％，有色金屬礦採選業出廠價格同比升幅收窄０﹒７個百分點為３﹒９％。

再看（乙）高技術、高設備的行業，未受能源、資源價升的影響，如：（１）計算機、通信

和其他電子設備業出廠價格於２０２２年１０月份同比跌０﹒６％，（２）鐵路、船舶、航空航

天及其他交通服務製造業出廠價升１％，（３）汽車製造業出廠價跌０﹒３％，（４）通用設備

製造業出廠價升０﹒１％。高技術產品成本壓力相對有限，有利中國經濟提質發展。



＊與民生有關的生活資料出廠價穩定有良性啟示＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２２年１０份

同比增長２﹒２％，保持相對穩勢；食品分類指數升４﹒６％；一般日用品升１﹒６％；衣著分

類指數升２﹒３％；和耐用消費品分類指數升０﹒２％。凡此，對ＰＰＩ及ＣＰＩ都有降溫的作

用。

國民經濟增長於２０２２年三季度回升３﹒９％，於國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情散發

多發的不利局面之況底下，算是難得的表現。國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務

會議，要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎，和增長發展後勁的重

要手段，相關的細化實化接續政策於９月上旬實施細則陸續出台，該可抵美歐漸邁衰退的若干負

面影響。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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