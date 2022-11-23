《威少看世界－張少威》「女版喬布斯」詐騙案的三點啟示

《威少看世界》今年１月，美國北加州聯邦法院的陪審團裁定科技界女騙子霍姆斯

（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｈｏｌｍｅｓ） 犯下四項欺詐罪，上星期五（１８日） 該法院一位

法官宣布判她入獄１１年零３個月，明年４月２７日開始服刑，因為３８歲的霍姆斯現正懷著第

二胎。

霍姆斯２０歲那年從斯坦福大學化學工程專業輟學，拿著學費到矽谷（內地稱硅谷

Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ）註冊了一家公司，目標是將自己設想中的快速驗血機由概念變

為現實，造福人類。這個大膽的決定改變了她的命運，而多年後也讓眾多政界、商界、投資界名

人為她的「理想」付出慘痛的代價。由於創業理念高尚，加上談吐充滿自信，她最初成功說服一

位閨蜜的父親（Ｔｉｍ Ｄｒａｐｅｒ）為她的公司Ｔｈｅｒａｎｏｓ投資１００萬美元。此後

她的事業蒸蒸日上，巨資滾滾而來，其估值曾經高達９０億美元，她本人被稱作是最年輕的女億

萬富翁，屢上雜誌封面，還經常應邀發表講話，與前總統克林頓、馬雲等國際名人同台，一時風

頭無兩。霍姆斯有意模仿蘋果公司創辦人喬布斯 （Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ） 的風格，總穿深

色樽領衫，因此被稱為「女版喬布斯」。從媒體對於相關事件的報道中，能夠發現人性的諸多弱

點，並得出三點重要的啟示。



＊編個好故事騙倒諸多大師＊



第一點啟示是好故事可以騙倒很多人，有經驗的人也難免被花言巧語打動，因此做出重要決

定之前必須冷靜思考，尤其是涉及投資。

Ｔｈｅｒａｎｏｓ的最初投資者和支持者多數是被霍姆斯的「初心」和「願景」所打動，沒

查清楚這個「願景」是否可行就高高興興「上了賊船」。霍姆斯利用其外表和舉止給人以誠懇可

靠的印象，同時發揮其在人際溝通方面的特長，對自己和公司做了完美的包裝。比如，她用美國

大發明家愛迪生的名字將所謂的快速檢測機命名為「愛迪生」，聲稱用針刺指尖取得幾滴血就能

通過這台小機器得出很多化驗報告。

在取得最初的成功之後，霍姆斯不斷用已經為其背書的名人作為「槓桿」，撬動下一個更大

的「獵物」。最早向Ｔｈｅｒａｎｏｓ投資的Ｔｉｍ Ｄｒａｐｅｒ是著名風投大師，他聽了霍

姆斯兩個小時的介紹之後決定向她的公司投資。由於他管理的風投基金在業內聲譽卓著，是

Ｈｏｔｍａｉｌ、雅虎電郵、Ｓｋｙｐｅ、百度以及特斯拉的早期投資者，因此他的投資讓霍姆

斯在得到一大筆資金的同時還有了「信譽」，能繼續吸引其它風投入資。可惜的是，Ｔｉｍ

Ｄｒａｐｅｒ投資前沒對Ｔｈｅｒａｎｏｓ做充分的盡職調查，不知道用「愛迪生」根本做不出

來那些血液分析。

為了爭取大公司的支持與合作，霍姆斯還在「愛迪生」的臨床試驗報告中擅自貼上著名藥企

輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）和先靈葆雅（Ｓｃｈｅｒｉｎｇ－Ｐｌｏｕｇｈ）的公司標誌

（ｌｏｇｏ），誤導多家連鎖藥店與其展開合作，在店內設立血樣採集點，而實際上這兩家大公

司對此根本不知情。至此，霍姆斯從誇大宣傳走到了說謊造假這一步，最終難免要遭到法律的懲

罰。



＊身陷圈套只因未做功課＊



第二點啟示是凡事都需要自己做出判斷，不能偷懶或輕信他人的建議，在投資方面尤其要事

先做好功課。

去年逝世的美國資深政界人士舒爾茨（Ｇｅｏｒｇｅ Ｓｈｕｌｔｚ）是Ｔｈｅｒａｎｏｓ

的早期支持者，２０１１年７月有人介紹霍姆斯與他認識，他聽了介紹之後確信這家公司前途無

量，幾個月後加入Ｔｈｅｒａｎｏｓ的董事會。當時已經９０歲的舒爾茨曾擔任過美國勞工部長

、預算局長、財政部長和國務卿，這位政壇「大佬」三年內找來多位重量級人物加入

Ｔｈｅｒａｎｏｓ的董事會，其中包括前國務卿基辛格、前國防部長佩里（Ｗｉｌｌｉａｍ

Ｐｅｒｒｙ）、兩位前聯邦參議員和多位退役將軍，真可謂星光燦燦。

２０１３年，基辛格告訴幫他管理財產的律師莫斯利（Ｄａｎｉｅｌ Ｍｏｓｌｅｙ），他

出任董事的Ｔｈｅｒａｎｏｓ是一家很有意思的公司，他希望莫斯利有空看看這家公司的情況，

給他一個評估。莫里斯看到文件上有輝瑞等大公司的標記，以為這些公司已經為

Ｔｈｅｒａｎｏｓ背書，感覺公司前景很好，不僅自己投資了６００萬美元，而且還把這家公司

介紹給他的其他富豪客戶，其中沃爾瑪超市集團的大股東沃頓家族（Ｔｈｅ Ｗａｌｔｏｎ

ｆａｍｉｌｙ）投資１﹒５億美元，安利營銷集團（Ａｍｗａｙ）的大股東ＤｅＶｏｓ家族和經

營娛樂媒體王國考克斯企業集團的Ｃｏｘ家族各投資１億美元，還有幾個家族分別投入幾千萬美

元，基辛格自己投了３００萬美元。根據莫斯利在法庭上的陳述，他總共幫Ｔｈｅｒａｎｏｓ籌

集了４﹒０３億美元。這些富有的家族見到已有不少投資者，於是相信他們肯定已經做過盡職調

查，因此沒有自己去做調查，實際上畢馬威會計師行曾拒絕為該公司的審計報告背書。２０１８

年該公司倒閉之後，所有投資人的錢已血本無歸。

舒爾茨、基辛格這樣的「大師」當年曾叱吒風雲，但他們接觸Ｔｈｅｒａｎｏｓ這個初創企

業時已經是八九十歲的高齡人士，而且他們又非醫學或生物方面的專家，因此才給了霍姆斯可乘

之機。近年各類騙案屢見不鮮，受害者很多是高齡人士，因為他們有大量可支配資產，但未必能

看透各種欺詐詭計。上述受害者中，舒爾茨應算是最慘的，因為他介紹自己的親孫子泰勒

（Ｔｙｌｅｒ Ｓｈｕｌｔｚ）認識霍姆斯，最終卻導致爺孫感情破裂。



＊剷除毒瘤有賴傳媒盡責＊



當時泰勒是斯坦福大學生物專業三年級學生，聽了霍姆斯的介紹之後他去Ｔｈｅｒａｎｏｓ

實習，畢業後正式加入該公司。幾個月後，他確信「愛迪生」做不了那些血液分析，而且公司裏

的人都知道與連鎖藥店合作用的是西門子等其它公司的檢測設備，而霍姆斯所吹噓的先進技術根

本不存在。他勸爺爺與其介紹的幾位董事一起退出Ｔｈｅｒａｎｏｓ董事會，因為這家公司在造

假，但爺爺卻不相信他，反而相信霍姆斯。

正直的泰勒於是從Ｔｈｅｒａｎｏｓ辭職，並用匿名方式向政府主管部門舉報該公司造假。

他還與《華爾街日報》調查記者凱瑞羅（Ｊｏｈｎ Ｃａｒｅｅｙｒｏｕ）合作，向對方提供了

關鍵證據，成為揭發此案的第一位「吹哨人」。得知相關消息的霍姆斯開始用各種手段騷擾他，

包括顧私家偵探跟踪他和發律師信威脅他，同時也盡力阻止《華爾街日報》刊發相關報道。《華

爾街日報》不理Ｔｈｅｒａｎｏｓ的威脅，發表了詳細的調查報告，引起官方高度重視。聯邦政

府多個部門開始全面調查Ｔｈｅｒａｎｏｓ，最終對霍姆斯等公司高層提出起訴。

從這一事件可以看出，擁有健康的傳媒環境是一個社會維護法治與公平正義的重要支柱，如

果傳媒對損害公眾利益的違法行為不能予以揭露，必然會給整個社會帶來更嚴重的傷害，因此必

須支持傳媒盡職盡責，而政府對此更是責無旁貸。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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