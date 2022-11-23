【外圍經濟】新西蘭央行一如預期加息７５基點，為歷來最大加幅

《經濟通通訊社２３日專訊》新西蘭央行將基準利率從３﹒５厘上調至４﹒２５厘，加幅達

７５個基點，符合經濟師預測。今次是該行歷來最大加幅，亦令基準利率達到２００８年來最高

水平。

新西蘭央行此前已連續５次加息５０個基點，預告未來會繼續採取壓抑通脹措施，並預期明

年會出現衰退。紐元兌美元漲０﹒４％，至０﹒６１７９。（ｊｆ）

