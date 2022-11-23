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即市新聞

23/11/2022 10:06

《窩輪豪情－梁業豪》開始嘗試小注再度造好，但須走位

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國聯通
（００７６２）、匯控（００００５）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選金斯瑞生物科技（０１５４８）、百濟神州（０６１６０）與萬國數據（０９６９８）。
　　一如筆者開市前向Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶發出的即市錦囊內所言，今早（２３日）港股將略為
高開。然而，究竟短期調整浪是否已經完結，則暫時未可斷定。相信於未來一、兩個交易日內不
見大市跌至更低水平，（３）－５浪上升過程已經展開的可能性會很大。正跌而言，於美股仍處
強勢的支持下，港股暫時不易大跌。因此，短線投機者可開始嘗試小注再度候低持有認購權證或
牛證圖利；待大市的升勢變得穩定後，才伺機加注持貨，但應提防圖表形勢轉淡，認真考慮沽貨
走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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