運輸局：按程序審批巴士加價申請，豁免隧道費基金有助降低加幅

《經濟通通訊社２３日專訊》專營巴士公司向政府申請加價一至兩成。運輸及物流局表示，

上半年已陸續開始收到各公司的申請，巴士公司面對營運成本上升，例如燃料和工資成本等，早

前疫情亦影響乘客量。當局正按既定程序審批申請，將考慮巴士公司的營運成本和收益、市民接

受程度、負擔能力等因素，過程中會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交

行政會議考慮。



＊公共交通費用補貼計劃延長＊



當局指，政府已豁免專營巴士使用政府隧道的收費，巴士公司須將節省的隧道費開支，存入

相關的基金賬目。若行政會議認為巴士公司有足夠理據上調車費，可先利用基金的結餘抵銷加幅

，降低乘客所需承擔的車費加幅。

當局又指，政府早前亦已經將公共交通費用補貼計劃的臨時特別措施再次延長六個月至明

年４月３０日，估計每月有約３００萬名市民受惠，減輕市民交通費用負擔。



＊巴士公司：疫情及油價高企令經營困難＊



九巴和龍運稱，疫情影響乘客量，以機場服務為主的龍運更錄得非常顯著的跌幅，加上油價

持續高企，人力資源成本上漲，公司正面對相當艱難的營運環境，期望政府可盡快審批申請。

根據九巴母公司載通國際（０００６２）早前公布的業績，九巴上半年稅後虧損約１﹒４

億元，按年增加近３倍。根據城巴和新巴較早前申請合併的資料，新巴和城巴市區線業務，自

２０１７╱１８年度度開始虧損，截至上年度，累計虧損４﹒９５億元。（ｃｌ）

