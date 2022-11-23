《小傳日記》世界盃狂熱不再？啤酒股走勢麻麻哋！

《小傳日記》卡塔爾世界盃今個星期一開波，暫時最估佢唔到嘅賽果，應該係沙特贏阿根廷

２比１喇。見網上ｐｏｓｔ咗有人知道呢個賽果，將成部電視機ｍｏｎ掟爛咗，睇得出嗰位仁兄

真係好嬲！不過所謂「波係圓嘅」，足球世界無贏梗亦無輸硬。心態決定一切，稍為輕敵就會付

出代價。即管睇下「球王」美斯嘅最後一年世界盃，可唔可以有個ｈａｐｐｙ ｅｎｄｉｎｇ喇

！

話時話，今屆世界盃唔知係咪因為冬天舉行，加上球季仲未完，氣氛無之前幾屆咁好，宣傳

亦無以往咁多。即使政府依家稍為放寬防疫措施，但去酒吧睇波嘅人都唔係特別多。季節因素加

埋氣氛一般，本來預期會受惠嘅啤酒股，近期表現都麻麻哋。

當然，主要影響啤酒股股價嘅因素，係內地疫情反彈，多個城市開始收緊防控措施，缸友當

然驚驚喇。潤啤（００２９１）、青啤（００１６８）同百威亞太（０１８７６）股價ｋｅｅｐ

住跌，青啤今日更加試過跌穿２０天線，走勢都幾弱下。

暫時睇疫情未有好轉跡象，封城措施估計會持續到一段時間，加上世界盃狂熱不再，就更加

打擊到啤酒股，等疫情好番啲先再買喇！請請！



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