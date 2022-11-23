《股語有云－古添力》百度受惠國策，中線目標１３１銀

《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５日，有逾５３００萬元淨流

入百度集團（０９８８８），過去一個月淨流入資金逾１２億元，過去三個月更有逾３８億元淨

流入。

百度主要在內地從事移動生態業務，包括旗艦應用程序「百度Ａｐｐ」，供用戶搜索、信息

流及內容等服務；另外，有智能雲業務，主要提供ＡＩ解決方案、知識圖譜等；同時亦有智能駕

駛及其他增長計劃業務，主要提供醫療健康平台、智能屏等；以及透過愛奇藝從事提供在線娛樂

服務。

百度於去年３月上市，上市價２５２元。截至今年６月底止上半年度業績，百度錄得股東應

佔溢利倒退８９％至２７﹒５２億人仔，在線營銷服務收入減１０％至近３５２億人仔，佔總營

業額逾６０％；其他業務收入增加１１％至逾２２８億人仔，佔總營業額逾３９％。

今年６月底，集團之現金及現金等價物逾４２５億人仔，短期及長期借款分別為４１億及近

１３３億人仔。



＊智能駕駛等甚具潛力＊



百度眾多業務中，百度Ａｐｐ已係相當成熟，而ＡＩ解決方案及智能駕駛等，算係較新而且

仲喺研發階段嘅業務，有國策支持，係非常有潛力嘅業務，假以時日，相關業務帶來盈利貢獻，

百度股價勢將受惠。

技術走勢方面，執筆時該股現小陽燭，正營造敏感三角形，數日前，１０天線已升越２０天

線，出現黃金交叉利好訊號，加上９ＲＳＩ於５０邊掉頭回升，投資者不妨於現水平買入，首站

為５０天線所在（現約１００元），亦為重要關口，再上可望回補１０月３日至５日的上升裂口

（１１６﹒６元至１２０﹒１元），升越此水平則以２５０天線（約１３１﹒５元）為目標，即

使升至此價位，亦只是上市價約５０％，跌穿２０天線（約８５元）則止蝕。《古添力》（本欄

逢周一、三刊出）



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