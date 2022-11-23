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即市新聞

23/11/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中電信（００７２８）數字化業務具增長前景

　　《投資智慧》工信部數據顯示，移動互聯網流量較快增長，１０月ＤＯＵ達到
１６﹒１２ＧＢ╱戶╱月，同比增長１２﹒５％，比上年底高１﹒４ＧＢ╱戶╱月，創新高。１
－１０月份，截至１０月末，移動互聯網用戶數達１４﹒６２億戶，比上年末淨增４６３７萬戶
。移動互聯網累計流量達２１３９億ＧＢ，同比增長１８﹒２％。移動電話用戶方面，移動電話
用戶規模穩中有增，５Ｇ滲透率達到６１﹒２％，而實際５Ｇ手機用戶滲透率突破３０％的水平
達３１﹒１％。在疫情反覆、宏觀經濟存在不確定性的大環境下，電信公司仍然是一個很好的防
守選擇。看好三大中資電訊商之一中國電信（００７２８）。
　
　　集團公布，今年１０月移動用戶數逾３﹒９億戶，當月淨增５９萬戶，今年累計淨增
１８０５萬戶。其中，５Ｇ套餐用戶近２﹒５７億戶，當月淨增５８８萬戶，今年累計淨增
６９１２萬戶。今年１０月，有線寬帶用戶近１﹒８億戶，當月淨增１０３萬戶，今年累計淨增
１０００萬戶。可以看出，雙千兆網絡建設推進下，集團５Ｇ及寬帶用戶數持續穩步增加。
　
　　與此同時，今年前１０月份ＩＰＴＶ、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業
務收入２５６３億元，同比增長３３﹒１％。預計未來１０年，電信運營商旗下的新興業務收入
將保持強勁，有望在未來三年至五年內超過傳統業務收入金額。
　
　　相信隨著中國電信繼續全面實施「雲改數轉」戰略，積極推動雲網融合３﹒０持續落地，看
好集團產業數字化業務的增長前景。與此同時，受惠積極的派息政策，集團攻守兼備，相信對估
值有支持，值得投資者關注。目標價４元，止蝕價２﹒７２元。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
　
＊筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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