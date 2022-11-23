《拆局麒想－林嘉麒》資金流入「中資股」，背後憧憬了甚麼？

《拆局麒想》１１月快將完結，港股出現明顯反彈，恒指從１０月３１日的低位１４５９７

點，一度反彈至近期高位１８４１４，點數高達３８１７點，儘管近期由高位回落，短線亦難免

有進一步調整，惟箇中原因值得思考。



估值低，是資金流入的原因，但為何估值低了好幾年，就是由１０月３１日開始見底回升呢

？先了解香港與外圍最大的不同是防疫政策，筆者並不打算在此評論好與壞，我只是從時間上與

消息上作配對。港股由在１０月３１日見了近十幾年的底位，離岸人民幣從１０月３１日開始由

７﹒３５５回升，升至近期７﹒０１８８，而近日才回軟。１１月１日開始，多國元首陸續訪華

，由巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫正式訪華開始，及後有俄羅斯等國家。值得留意的是，德國總

理成為首位訪問中國的七國集團（Ｇ７）領導人，跟隨來訪的還有１２家德國企業組成的代表團

，包括化工巨頭巴斯夫，大眾汽車、寶馬集團、西門子、瓦克化學集團、Ａｄｉｄａｓ、嬰兒食

品製造商喜寶、製藥公司拜耳、加熱技術公司Ｇｅｏ Ｃｌｉｍａ Ｄｅｓｉｇｎ、

ＢｉｏＮＴｅｃｈ等，囊括了中德經貿的重點領域與潛力行業。一國領導十多間國際級企業訪華

並不會是旅行觀光團，實質的會面是相當重要。筆者不懂政治，但估計對今次會面對中德同樣有

利益，當然是在貿易上，也對經濟也是好，股市自然會有所反應。



另一方面，國家主席習近平積極展開大國外交，利用出席「二十國集團」（Ｇ２０）及「亞

太經濟合作會議」（ＡＰＥＣ）峰會期間，短短幾天內與２０個國家領導人舉辦雙邊會晤，旋風

式的外交互動，引起外界關注。儘管國家堅持動態清零，確定我國的防疫制度要求，但同時會晤

多國元首，表現了對外的態度，這是投資者最樂意見到的。事實上，港股自１１月起，成交量明

顯增加，同時北向資金一改多月來的走向，迎一個月淨流入資金高達１７１﹒６億元人民幣，儘

管金額並不太多，而且月內有出有入，惟以單日比較見流入時量多，流出是量少，有別於今年首

１０個月的情況。



近日中證監主席易會滿提到要「探索建立具有中國特色的估值體系」，說話似乎是對著海的

投資者說。易會滿指出，「要深刻認識我們的市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力

所體現的鮮明中國元素、發展階段特徵，深入研究成熟市場估值理論的適用場景，把握好不同類

型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」

；「估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度」。從市場體制機制、行業產業結構及估值問

題，易會滿的言論不但引起投資者的興趣，同時憧憬著「後續」，其言論因此引發多個超低估值

的股份板塊受資金追捧。我國年尾多會開，其中更有中央工作經濟會議，難度會有新政策利好中

資股？《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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