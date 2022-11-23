《樓市亮話－湯文亮》勉強移民即是沽空自己

《樓市亮話》最近寫了一篇文講賣走自住單位即是沽空，受到不少不同意見而又早已移居海

外的香港人反駁，我首先要澄清講賣自住單位即是沽空並不是我創造出來，而是前任金管局總裁

任志剛所說，但我是同意他的意思。任何人能夠買到一個自住單位，其實是他的人生中最基本要

求，如果在沒有逼切性，包括在財力方面的情況下，將自住單位賣走，的確是沽空，我唔明白點

解有人唔同意，老實說，沽空是非常危險。



有人同我講，由灣仔去馬場的隧道內，有不少露宿者，請我撰文叫政府關心那些露宿者。我

認為那人首先要了解那些人點解要露宿街頭，唔講很多人唔知道，那些人本來亦有自住單位，但

唔知響邊度聽到一些謠言話香港經濟不好，利息上升，樓市會大冧，於是將自住單位賣走，首先

租樓住，而將剩餘資金用作投資，三幾年下來，甚麼也沒有了，被逼要露宿街頭，這就是沽空自

住單位的結果，不過如果是採用高成數按揭，擔心利息太重，收入不穩定，將自住單位賣走亦是

無可厚非。



大家可能不知道，沽空自住單位並不是最可悲，沽空自己才是，怎樣才算沽空自己。近日移

民是香港熱潮，官方報道香港損失了１４萬勞動力，代表超過３５萬人移民海外。本來，有人辭

官歸故里，有人漏夜趕科場，移民是沒有問題，但很多人在香港有一份好的職業，收入又高，又

得到別人敬重，移民海外要從低做起，甚至不少移民要做非常基層工作，亦睇唔到前景。那些人

最大收獲就是可以成為移民。其實，他們唔知道正在沽空自己，十年八載之後，他們才發覺當日

決定移民，導致今日損失甚大，相比當日同事，他們今日的地位與收入，就領略到沽空的意思。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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