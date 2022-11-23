【企業盈警】新鴻基公司（０００８６）１０個月虧損１４億元

《經濟通通訊社２３日專訊》新鴻基公司（０００８６）公布，根據截至今年１０月３１日

止１０個月未經審核綜合管理帳目初步評估，１０個月虧損約１３﹒８億元，而去年１０個月溢

利約２９﹒２億元。

該集團指，１０個月虧損的主要原因為投資管理業務中的金融工具按市值計價之虧損所致。

該集團預期於明年３月公布截至２０２２年１２月３１日止之經審核年度業績。（ｗｈ）

