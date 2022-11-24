《窩輪豪情－梁業豪》為何好友大戶宜盡快進攻，以免夜長夢多？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融

業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為網易

（０９９９９）、匯控（００００５）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首

選金斯瑞生物科技（０１５４８）、萬國數據（０９６９８）與百濟神州（０６１６０）。

經過一輪反覆上落的橫行整固期後，港股好淡雙方於實力上變得接近。好友大戶休息過後，

何時會大舉再攻，乃投資者關注的。恒指熊證重貨區現位於１８１００－１８１９９，共有１７

隻熊證。若恒指被推上１８１９９，將合共有７０隻恒指熊證被強制性收回，產生２０１０張恒

指期貨好倉的的殺傷力。以現位於１７７１５的恒指水平推算，若有新利好消息出現，上述殺倉

的情況不難出現。另一方面，恒指牛證重貨區現位於１６５００－１６５９９，但有可能上移至

１７２００－１７２９９，代表好友大戶宜盡快再攻，否則將會夜長夢多。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

